Alabanza de los intervalores a Ahmad Assegaf guapo, Tasya Farasya: ¡Mi ex es un jefe!

Yakarta, Viva – Después de un breve descanso de las redes sociales después de demandar por el divorcio Ahmad assegafInfluencer de belleza Tasya farasya Ahora nuevamente interactuando activamente con los ciudadanos. En lugar de deprimido, en realidad parecía más relajado e incluso hizo una broma sobre Ahmad Assegaf.

Un momento que le llamó la atención fue cuando Tasya respondió a los comentarios de un internautas que elogió la buena apariencia de Ahmad. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«¿Por qué insistir en decir que Ahmad es feo eh? Creo que el guapo ah, la forma de sus labios es buena, su sonrisa también es dulce, sus ojos pueden sonreír que el Pelle es muy guapo», escribió el ciudadano que fue replanteado por Tasya en la historia de Instagram, citado el lunes 29 de septiembre de 2025.

La celebridad respondió en un tono de broma.

«Oh Dios, él es guapo, mi ex -ymmm es jefe», dijo Tasya.

La respuesta inmediatamente cosechó una variedad de reacciones. Algunos sugirieron que Tasya ya no mencionó a Ahmad, pero no unos pocos que apreciaran cómo lidiar con problemas con una actitud leve y humorística.

Como se sabe, Tasya solicitó el divorcio el 12 de septiembre de 2025 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Sin embargo, religiosamente, ambos se han separado oficialmente desde el 10 de septiembre, después de que Ahmad retiró el divorcio.

En el proceso legal, Tasya no exigió activos mutuos. Solo pidió una vida simbólica de Ahmad, por valor de Rp100 por mes, como una forma de responsabilidad para los niños.

«En nuestra demanda, presentamos una vida con valor Rp100 porque Tasya no tenía sustento para que nos sometamos como una forma de responsabilidad por la asistencia del esposo a los niños por valor de Rp100», explicó su abogado, Sangu Ragahdo.

Con su actitud que aún podría bromear en el espacio público, Tasya mostró la dureza en enfrentar tiempos difíciles. Los ciudadanos también lo vieron como una prueba de que lentamente se levantó y eligió enfrentar pruebas con una sonrisa.