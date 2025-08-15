Alabado Presidente de Prabowo a Megawati, Sby a Jokowi

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, elogió al presidente anterior. Según él, todas las figuras que habían dirigido Indonesia eran personas extraordinarias que llevaban un estado soberano justo y próspero.

Esto fue revelado Presidente Prabowo En su discurso en la agenda de sesión anual de MPR celebrada el viernes 15 de agosto de 2025.

«Todos mis presidentes anteriores, junto con el gobierno que lideran, están tratando de realizar Indonesia, que está más cerca de los ideales de nuestra independencia, a saber, un país independiente, soberano y próspero», dijo Prabowo.



El quinto presidente de la República de Indonesia y el Presidente PDIP, Megawati Soekarnoputri

Primero elogió al primer presidente, Sukarno que luchó por la independencia del pueblo indonesio. «En medio de diversas intervención e invasión de países extranjeros. El presidente Soekarno también logró integrar a West Irian en la República de Indonesia», dijo.

El segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto, dijo, llevó a cabo un desarrollo económico equitativo de Sabang a Merauke, realizando la autosuficiencia alimentaria, sentando la base de la industrialización y reduciendo la pobreza extrema.

Prabowo dijo que el tercer presidente de la República de Indonesia, BJ Habibie, introdujo a Indonesia en la alta tecnología y mantuvo la estabilidad económica en medio de la crisis multidimensional de 1998.

Luego, el cuarto presidente de la República de Indonesia, Abdurrahman Wahid o Gus Dur, se consideró exitoso en el fortalecimiento de la armonía, las tribus y las razas interreligiosas, de modo que la identidad de la nación compuesta se estaba fortaleciendo.

El quinto presidente de la República de Indonesia, Megawati, dijo que Prabowo, completó la recuperación económica después de la crisis monetaria de 1998, manejó miles de empresas colapsadas, llevó a cabo las primeras elecciones directas y las instituciones estatales fortalecidas.

El sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (Sby) se considera capaz de superar la crisis financiera mundial de 2008, resolviendo el conflicto de ACEH y establecer las bases del desarrollo económico justo y equitativo.



7º presidente Joko Widodo (Jokowi) en su residencia

El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Brillo), Continúa Prabowo, construyendo infraestructura estratégica para aumentar la conectividad económica, liderar a Indonesia a través de Pandemi Covid-19, comenzó la construcción de la ciudad capital del archipiélago y pionero en los recursos naturales a la transmisión.

«Por dificultades económicas y también él (Jokowi) fue pionero en el desarrollo de la ciudad capital del archipiélago y sentó las bases de la estrategia posterior de los recursos naturales de Indonesia», concluyó.