VIVA – Sassuolo Finalmente ganó la victoria inaugural en la Serie A 2025/2026. Esta buena noticia llegó con el regreso del defensor y el capitán Equipo nacional Indonesia, Jay idzesquien se desempeñó durante 90 minutos cuando me doblé neroverdi Lazio 1-0 en el estadio Mapei, lunes 15 de septiembre de 2025.

El gol único de Alieu Fadera en el minuto 70 se convirtió en un diferenciador. Una patada suficiente para bloquear tres puntos valiosos para el equipo de atención Fabio Grosso.

Este resultado se siente especial. Además de ser la primera victoria de Sassuolo esta temporada, los tres puntos también los hicieron pasar a la posición 14 de la clasificación y mantenerse alejados de la zona de descenso.

El entrenador de Sassuolo, Fabio Grosso, elogió la lucha de sus hijos adoptivos, incluidos los idzes que parecían disciplinados en la línea de fondo.

«Para obtener buenos resultados, tenemos que jugar muy bien, y tengamos éxito. Realizamos allí de muchas maneras. Felicitaciones a todos los jugadores», dijo Sassuolo News.

«A veces jugamos bien, a veces mal, como en el partido contra Cremonse. Estoy de acuerdo con Berardi cuando dijo que necesitamos 11 leones en el campo», dijo.

Mientras tanto, Lazio estaba empeorando. Biancoceleste, que se queda compitiendo en la cima, en realidad está varado en el rango 13 con tres puntos de tres partidos, después de dos derrotas.

Sassuolo ahora está esperando la próxima prueba pesada. Tuvieron que viajar a la sede gigante del Inter de Milán en Giuseppe Meazza en la cuarta semana de la Serie A, lunes (22/09/2025) Hrs temprano en la mañana.