Alabado Emma Raducanu por la tenista indonesia Janice Tjen

Nueva York, Viva – Jugador de tenis británico Emma Raducanu elogio Janice Gann Al mencionar el juego de tenis «peligroso» después de derrotar al jugador de tenis indonesio en la segunda mitad US ABIERTOMiércoles 27 de agosto de 2025.

«Oponentes muy peligrosos», dijo Raducanu en una entrevista en el campo después de ganar 6-2, 6-1.

«Jugó muy bien, y pensé en cualquier pelota que arrojé al medio del campo que no era necesariamente lo suficientemente bueno, logró terminarla fácilmente. Así que estaba muy feliz con mi apariencia hoy».

En una conferencia de prensa después de su primera ronda, el domingo (8/24) hora local o el lunes Wib, Janice llamó a Raducanu como una figura que lo inspiró.

Janice se lesionó en la universidad cuando Raducanu ganó el título de US Open 2021 como calificación. El viaje de Raducanu motivó a Janice a poder hacer lo mismo.

Al escuchar esto, Raducanu estaba feliz a pesar de que afirmaba sentirse un poco deprimido.

Jugadora indonesia Janice Tjen

«He oído hablar de eso. Está un poco deprimido, pero al mismo tiempo se siente muy agradable», dijo Raducanu.

«Creo que Janice jugó un tenis muy peligroso. Había pasado a varios oponentes formidables. Golpeó a una de las mejores semillas en la primera ronda».

«Jugando muy bien y creo que puede construir y brindar mucha confianza de esta semana. Es genial poder competir con él. Estoy esperando el próximo partido», dijo el jugador de tenis de 22 años.

La segunda ronda del Abierto de Estados Unidos fue la segunda ganancia de Raducanu consecutiva por una calificación formidable, después de perder solo tres juegos contra el ex número 4 del mundo del mundo, Ena Shibahara, en la primera ronda.

Raducanu es capaz de desmantelar el patrón de juego favorito de Janice, que crece para idolatrar a Ashleigh Barty, con fuerte derecha. Raducanu atacó a Janice sin detenerse, sin ser perturbado por la porción nacida en Jakarta de 23 años.

«Por supuesto que juegue una vigilancia completa hoy», dijo Raducanu.

«Estoy muy contento con la forma en que sigo dictando puntos, sigo dictando el juego y no dejo que controle el campo con demasiada frecuencia».

Mientras tanto, el viaje de Janice se detuvo después de actuar brillantemente para ganar tres partidos de clasificación con un set recto.

Janice, quien registró una victoria ganadora de 101-13 desde que se graduó de la Universidad de Pepperdine en mayo pasado según los registros de la WTA, también sorprendió a la 24ª semilla, Veronika Kuternotova, en la primera ronda en la primera reunión de Janice con Top 50. (Ant) (Ant)