Al y la Guardia Costera China colisión al perseguir el barco filipino en el Mar del Sur de China

Manila, vivir – El barco de la Armada chino chocó con uno de los buques de la Guardia Costera china mientras persigue los botes de patrulla Filipina en el Mar del Sur de China, el lunes 11 de agosto de 2025, según Guardia Costera de Filipinas (PCG) lanzando la dramática grabación de video de la confrontación.

El incidente ocurrió en las disputadas aguas de Bajo de Masinloc, cuando BRP Suluan (MRRV-4406) barco playa Filipinas está distribuyendo combustible y logística a alrededor de 35 buques de pesca filipinos en la región.

El video lanzado por PGC muestra un barco de la Guardia Costera china y buque de guerra China es mucho más grande con el casco número 164 colisionado con una voz fuerte.



Al China Ship y China Coast Coastal Cabrakan al perseguir el barco filipino

«Los barcos CCG 3104 de la Guardia Costera china, que persiguen a BRP Suluan (guardias costeros filipinos) a alta velocidad, maniobrando riesgoso desde el lado derecho del barco (Filipinas), que causa colisión Con el PLA Navy Warship (Ejército de Liberación Popular) «, dijo el portavoz de PGC, Jay Tarriela.

«Esto da como resultado un daño sustancial en el barco CCG, por lo que no vale la pena pescar», dijo.

Durante la búsqueda de barcos chinos, los barcos BRP Suluan y los pescadores filipinos experimentaron maniobras peligrosas y bloquearon las acciones de otros barcos en las cercanías. En particular, los barcos de la Guardia Costera de Filipinas son el objetivo de la interferencia con los cañones de agua, pero con las habilidades de los miembros de la tripulación de PCG permiten que los barcos tengan éxito en evitar colisiones.

Después de que dos barcos chinos chocaron, PCG inmediatamente ofreció apoyo, incluida la asistencia con la recuperación del abordar humano y la asistencia médica para los miembros de la tripulación de CCG lesionados. Sin embargo, no está claro si hay algo herido en el incidente del lunes.

Mientras tanto, el MRRV 9701 Care BRP controla pacíficamente a los pescadores filipinos a un lugar seguro, donde ahora están alimentados y se preparan importantes.

La Guardia Costera de Filipinas enfatiza su dedicación para mantener todas las operaciones marinas en el área y espera que la recuperación rápidamente y el tratamiento apropiado para cada personal de CCG afectado.

La embajada china en Manila no ha proporcionado información relacionada con el incidente.

Esta colisión informada es la última de una serie de confrontaciones entre China y Filipinas en el Mar del Sur de China, que Beijing afirma casi por completo a pesar de que existe una decisión internacional que establece que el reclamo no tiene una base legal.

Más del 60 por ciento del comercio marítimo global pasa a través de las aguas en disputa.

Bajo de Masinloc, una serie de arrecifes de coral y piedras en forma de triángulo, se ha convertido en un punto caliente entre los dos países desde que China lo tomó de Filipinas en 2012.