Al visitar la funeraria del padre de Pratama Arhan, Azizah Salsha fue rociada por los internautas debido a…

Blora, LARGA VIDA – Una triste noticia ha envuelto al mundo del fútbol indonesio después de su padre. Pratama ArhanSutrisno, falleció el domingo 7 de diciembre de 2025. Esta información fue transmitida por primera vez por su compañero de equipo, Asnawi Mangkualam, quien subió sus condolencias a través de las redes sociales. En su carga, Asnawi mostró su apoyo a Arhan, quien estaba perdiendo su figura paterna.

En medio de un ambiente de luto, la presencia de la ex esposa de Pratama Arhan, Azizah SalshaDe hecho, se convirtió en el centro de atención del público. Azizah fue vista llegando a la funeraria en Blora, Java Central, con su madre y su hermana. Este momento se volvió viral luego de que las fotos de su llegada se difundieran en las redes sociales. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Sin embargo, en lugar de recibir reconocimiento por permanecer presente para honrar a la familia de su exmarido, la apariencia de Azizah en realidad recibió críticas. Fue visto vistiendo una chaqueta azul y jeans sin pañuelo en la cabeza, lo que algunos internautas consideraron inapropiado para asistir a la procesión de peregrinación.

Surgieron varios comentarios sarcásticos.

«El adulto maduro de Nurul no puede recomponerse. Al menos si no quieres estar cubierto, no uses jeans ni ropa vieja y juegues así, Dios mío», escribió un internauta citado el lunes 8 de diciembre de 2025.

Otros internautas también expresaron duras críticas.

«¿No has venido con un pañuelo en la cabeza? Hijo de mamá, es muy diferente», dijo otro.

«Sé que Nurul es un chico de ciudad… pero usa un pañuelo en la cabeza como Mak you», dijo el internauta.

Sin embargo, muchos también intentan suprimir los comentarios negativos para que se respete la atmósfera de dolor.

«Chicos, es un momento triste, por favor cuiden su escritura», pidió el internauta.

Mientras tanto, otros internautas recordaron que la visita de Azizah seguía siendo una forma de respeto.

«No hay necesidad de insultarme, amigo, a mí tampoco me gustan los insultos. Pero él simplemente me mira, como debería tratar un musulmán a otro hermano musulmán», dijo otro.

Por otro lado, el propio Pratama Arhan no ha dado más declaraciones sobre la marcha de su padre. Actualmente sigue en Tailandia cumpliendo compromisos profesionales con su club. Hasta ahora, no ha habido ninguna nueva carga de Arhan sobre el dolor que le sobrevino.