Al visitar BTN, Purbaya colaborará con Danantara para verificar la absorción de fondos gubernamentales

Jacarta – Colaborará el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Danantara Indonesia visitó la oficina de PT Bank Tabungan Negara (Persero) alias Tbk BTNpara comprobar directamente consumo fondos gubernamentales que fue suministrado por valor de 25 billones de IDR al banco especializado KPR.

Lea también: Todavía se está estudiando la financiación adicional para Himbara, Purbaya se niega a informar al público si esto sucede



Se informa que el propio BTN ha absorbido mediante la realización de créditos hasta 10,5 billones de IDR, o alrededor del 42 por ciento del total de 25 billones de IDR.

«El Director General de BTN dijo que aceleraría los 15 billones de rupias (restantes). Si no puede absorberlo, lo trasladaremos en un futuro próximo», dijo Purbaya en la oficina central de la Dirección General de Impuestos, en el sur de Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Lea también: Reportando a Purbaya, el jefe de BTN revela que la absorción de fondos gubernamentales alcanza el 42 por ciento





Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Por lo tanto, junto con Danantara, Purbaya examinará con más detalle los datos sobre la absorción de fondos gubernamentales por parte de BTN.

Lea también: Se revisarán las normas cambiarias para los resultados de las exportaciones, Purbaya: el presidente lo anunciará



«No fui al banco solo, sino con Danantara. Entonces Danantara me llevó allí. Hubo quienes protestaron, diciendo que (la inspección) no era mi derecho, pero soy el supervisor de Danantara», dijo.

Mientras tanto, el director general de BTN, Nixon LP Napitupuluantes de expresar también su optimismo de que los 25 billones de IDR en fondos BTN serían absorbidos por completo en noviembre de 2025.

La distribución se centrará en sectores productivos, como los de construcción, inmobiliario, comercio, salud y financiación de vivienda pública, que son el principal foco de BTN.

En cuanto a la absorción por parte de BTN de Rp. 10,5 billones, Nixon explicó que este logro se logró hasta septiembre de 2025. Nixon también dijo que el valor del crédito reembolsado fue de solo alrededor de Rp. 4,5 billones.

«El resto lo recogeremos en octubre», afirmó.