Al visitar Bareskrim, la abogada Arya Daru insta a realizar un caso especial porque…

Jacarta – Equipo jurídico del joven diplomático. Arya Daru Pangayunan (ADP) visitó nuevamente la Agencia Nacional de Investigación Criminal de la Policía. Presentaron oficialmente una solicitud. grado de materia especial con el fin de buscar seguridad jurídica sobre el misterio de la muerte del joven diplomático.

Lea también: PBNU denuncia oficialmente Trans7 a Bareskrim Polri, Xpose Uncensored se considera un insulto para los internados islámicos y las figuras religiosas



Este paso fue transmitido directamente por la abogada de Arya Daru, Mira Widyawati, después de presentar una carta oficial en el edificio. Bareskrim PolriSur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

«Enviamos una carta a Bareskrim solicitando la transferencia de la investigación así como el título de un caso especial», dijo Mira a los periodistas.

Lea también: Los planes de la familia de Arya Daru de ir a la escena del crimen son cancelados, hacen duros comentarios a la policía





Joven diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan Foto : Facebook/Aro

Mira reveló que su equipo también se reunió con funcionarios de la Oficina de Vigilancia e Investigación (Wasidik) para preguntar sobre el seguimiento de una serie de cartas que habían enviado anteriormente, incluso a la División de Propam de la Policía.

Lea también: En una persecución con un repartidor de drogas de una red internacional en Cikarang, la policía confisca 20 kg de metanfetamina cristalina y 20.000 pastillas de éxtasis



«También fuimos al décimo piso, nos detuvo Wasidik y le preguntamos cómo estaba el progreso de las cartas que habíamos presentado aquí. Incluyendo aquellas a Propam y otras agencias», dijo.

Según Mira, a partir de esta reunión, Bareskrim estaba procesando la Carta de Notificación de Progreso de Tramitación de Quejas (SP3D) y el informe de progreso (Lapju) sobre el caso. Espera que los investigadores puedan dar seguimiento a su solicitud y reabrir este caso abiertamente.

«Este es un estado de derecho, no un estado de mafia legal. Por lo tanto, hay que revelar lo que hay detrás de todo esto. Todos sabemos que la muerte del difunto ADP estuvo llena de misterios e irregularidades», afirmó.

Anteriormente se informó que el plan de la familia para que el joven diplomático Arya Daru Pangayunan (ADP) visitara la escena del crimen (TKP) junto con los investigadores de la Policía de Metro Jaya finalmente fue cancelado hoy.

El abogado de la familia, Dwi Librianto, dijo que la cancelación se produjo porque su partido no había recibido el permiso oficial de los investigadores a pesar de que la solicitud se había presentado desde la semana pasada.

«Hasta ahora no ha habido permiso de la policía regional, por lo que todavía no hemos ido allí», dijo Dwi cuando fue confirmado, el martes 14 de octubre de 2025.

Dijo que la familia había estado esperando desde el lunes por la tarde hasta la noche, con la esperanza de que el permiso llegara pronto. Sin embargo, hasta el día siguiente no hubo noticias de la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía Metro Jaya.

«En lugar de que nos acusen de varias cosas, es mejor que primero sigamos el partido», afirmó.