Al ver la medalla de bronce en el campeonato mundial, Putri KW se lanzó al ranking del séptimo lugar del mundo

París, en vivo – solteros individuales de las mujeres indonesias Putri kusuma wardani Dos rango a siete posiciones mundiales después de ganar una medalla de bronce Campeonato Mundial BWF 2025 En París, Francia, la semana pasada.

Leer también: Falló en la final del campeonato mundial de BWF, Putri KW permaneció satisfecho porque …



En la última lista de clasificación publicada por BWF el martes, Putri recolectó 69,200 puntos. Cambió a Gregoria Mariska Tunjung, que ahora ocupa el octavo lugar con 68,360 puntos, y el representante japonés Tomoka Miyazaki ocupó Ninwer con 66,464 puntos.

PUTRI TAMPIK APIK en el Campeonato Mundial de 2025 al detener a varios jugadores del mundo. Por ejemplo, en la tercera ronda, cuando se deshizo de la octava semilla de Japón Tomoka Miyazaki a través de una victoria 21-12, 21-11, luego eliminó al campeón mundial de 2019 de la India Pusarla Venkata Sindhu en los cuartos de final con un puntaje de 21-14, 13-21, 21-16.

Leer también: Semifinal del Campeonato Mundial: Putri KW está decidido a romper el mal récord del oponente



Los pasos de Potri se detuvieron en las semifinales después de perder ante el representante japonés Yamaguchi con una puntuación de 17-21, 21-14, 6-21. El logro puso fin a la medalla de singles femeninos indonesios en el Campeonato Mundial desde 2015, cuando Lindaweni Fanetri también trajo a casa el bronce.



Singles de mujeres indonesias, PuRi Kusuma Wardani

Leer también: Después de 10 años, los singles de las mujeres indonesias volvieron a ganar medallas mundiales a través de Putri KW



Mientras tanto, las tres mejores clasificaciones mundiales todavía están ocupadas por un joven SE (Corea del Sur) en la primera posición con 111,270 puntos, seguido de Wang Zhi Yi (China) con 106,862 puntos, y Han Yue (China) con 92,600 puntos.

Akane de Yamaguchi, que apareció como campeón mundial de 2025, subió de un nivel a cuarto con 89,364 puntos, cambiando a Chen Yu Fei (China) a quinto. Pornpawee Chochuwong (Tailandia) se quedó en sexto lugar con 71,858 puntos.

PBSI espera que Putri pueda mantener la consistencia de la aparición de la serie Asian Tour que comenzó con Hong Kong Open (Super 500) del 9 al 14 de septiembre, seguido de China Masters (Super 750) del 16 al 21 de septiembre, y Corea Open (Super 500) del 23-28 de septiembre.

BWF Ranking Women’s Singles a partir del 2 de septiembre de 2025:

Un SE Young (Corea del Sur) – 111,270 puntos Wang Zhi Yi (China) – 106.862 punto Han Yue (China) – 92.600 POIN Akane Yamaguchi (Japón) – 89,364 puntos Chen Yu Fei (China) – 88.835 POIN Pornpewee Chechwong (Tailandia) – 71.858 Dolor PUTRI KUSUMA WARDANI (Indonesia) – 69,200 puntos Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) – 68,360 puntos Tomoka Miyazaki (Japón) – 66,464 puntos Ratchanok Intanon (Tailandia) – 62,464 puntos

(Hormiga)