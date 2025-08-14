Al ver el primer puente adoptado en Yakarta, se construyó un presupuesto de 3 meses RP. 600 millones

Yakarta, Viva – Puente Entre las pueblos (JAK) Gang Mulia Area Jalan Gandaria, Kebayoran Baru se convirtió en un puente cambios Primero en Yakarta, después de la finalización de la revitalización de la infraestructura por la oficina del sur de Yakarta Bina Marga.

«Este es el primer puente con un modelo que puede ser nombrado en Yakarta y realizado por nosotros», dijo el Jefe de Dki Jakarta Bina Marga Heru Suwondo cuando se conoció en Jak Gandaria Yakarta el jueves.

Heru dijo que el puente fue construido durante tres meses de junio a agosto y que la comunidad abrirá 24 horas para ser utilizadas para cruzar o cruzar una motocicleta.

«El presupuesto es de 600 millones de rp», dijo.

https://www.youtube.com/watch?v=l6svwOJfqwy

El puente con una longitud de 9 metros y 1.5 metros tiene como objetivo facilitar el trabajo de limpiar los canales de drenaje de Kali Grogol que están debajo.

«El propósito del puente se puede elevar para que sea más fácil cuando el trabajo debajo, ya sea limpiando más o menos», dijo.

Además, antes de ser revitalizado, el puente alguna vez fue dañado y a menudo sacudió si se pasaba por cargas pesadas.

Por lo tanto, su partido tomó la iniciativa de construir un puente del sistema de polea que conecta Kampung Sawah Road, Kebayoran Lama Utara y Jalan Gandaria, Kebayoran Baru.

«Entonces, por eso el puente fue revitalizado porque la condición del antiguo puente era inadecuada», dijo.

Es optimista de que este puente brinde beneficios concretos a los niños escolares, los ancianos y las personas con discapacidades. (Hormiga)