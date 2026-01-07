Al vender Sariwangi al grupo Djarum, Unilever se embolsa 1,5 billones de IDR

Jacarta – Marcas de productos famosos de té para mojar. sariwangi fue vendido por PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), a PT Savoria Kreasi Rasa, que es una de las entidades comerciales pertenecientes al Grupo Djarum.

Basado en Divulgación de Información de IDX, firma del Acuerdo de Transferencia Negocio (BTA) para esta acción corporativa por valor de 1,5 billones de IDR, su finalización está prevista para el 2 de marzo de 2026.

«La Oficina de Servicios Públicos de Tasación Suwendho Rinaldy and Partners ha llevado a cabo una tasación empresarial independiente con un valor de mercado de 1.488.228.000.000 IDR. El precio acordado es de 1.500.000.000.000 IDR sin incluir los impuestos aplicables», dijo Gestión UNVR citado en IDX Information Disclosure, miércoles 7 de enero de 2026.

En la divulgación de información también se explica que Rp. La cifra de 1,5 billones también cubre el 45 por ciento del capital social de Unilever, según los informes financieros hasta el 30 de septiembre de 2025. Mientras tanto, se dice que los activos comerciales totales de Sariwangi equivalen al 2,5 por ciento de los activos totales de la compañía.

Aparte de eso, también se explicó que Sariwangi también contribuyó alrededor del 3,1 por ciento al beneficio neto de la compañía, y los ingresos comerciales de Sariwangi contribuyeron alrededor del 2,7 por ciento.

La propia dirección de UNVR garantiza que esta transacción no perturbará la continuidad del negocio de Unilever.

«La transacción no tendrá un impacto material en las actividades operativas, legales o en la continuidad del negocio de la Compañía», dijo.

A título informativo, con los ingresos de la venta de Sariwangi, Unilever obtendrá el valor de su inversión en el negocio del té y devolverá este valor a los accionistas en el corto plazo.

La dirección de UNVR también explicó que la empresa se centrará en su negocio principal actual, en un esfuerzo por aumentar el valor añadido a largo plazo para los accionistas.