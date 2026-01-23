Al unirse al ejército estadounidense, la ciudadana indonesia Kezia Syifa, que usa hijab, cosecha los pros y los contras y los debates en las redes sociales

Jacarta – Las redes sociales están repletas de la historia de una mujer indonesia que usa hijab y que se sabe que se unió al ejército de los Estados Unidos (EE.UU.). Esta historia se volvió viral luego de que la madre la subiera a través de la cuenta de Instagram @bunda_kesidaa, la cual muestra el recorrido de su hijo en el desempeño de sus funciones como ejército estadounidense.

En varios videos compartidos se puede ver el emotivo momento en que la familia envió a su hijo al aeropuerto. Esta figura es conocida por su nombre. Kezia Syifauna persona ciudadano indonesio quien ahora se ha unido oficialmente a la Guardia Nacional del Ejército de Maryland. La carga incluso se difundió ampliamente después de ser compartida nuevamente por varias cuentas de noticias y comunidades, una de las cuales fue @bandung.banget.

Una de las publicaciones que más llamó la atención mostró la atmósfera de separación familiar antes de que Kezia partiera para cumplir con sus deberes militares.

«El emotivo momento de los padres de Indonesia que llevaban a sus hijos al aeropuerto para cumplir con sus deberes como soldados estadounidenses se convirtió en una preocupación. Kezia Syifa se unió oficialmente a la Guardia Nacional del Ejército de Maryland como MOS 92A desde 2025. Antes de partir, la familia se abrazó para dejar ir su anhelo», escribió el comunicado citado el viernes 23 de enero de 2026.

No solo el momento de la partida, la madre también compartió un video de unión cuando finalmente pudo reencontrarse con su hija luego de cumplir con sus deberes.

«Extraño que me paguen por ver a un niño del que puedo estar orgulloso??????????????? Estoy orgulloso de ti», explicó la madre en otra subida.

De diversas informaciones que circulan se sabe que Kezia Syifa es una ciudadana indonesia de Tangerang, Banten. Pertenece a una familia de la diáspora indonesia que ahora vive en Estados Unidos. Syifan y su familia se mudaron a los EE. UU. con estatus de tarjeta verde o residencia permanente, lo que le permitió a Kezia estudiar legalmente y seguir una carrera allí.

Antes de unirse a la Guardia Nacional estadounidense, se dice que Kezia completó su educación en Estados Unidos. Este estatus como titular de una tarjeta verde provocó un largo debate entre los internautas, especialmente en relación con las regulaciones de ciudadanía indonesia y sus implicaciones legales.

La columna de comentarios estuvo llena de diversas reacciones, que van desde apoyo, confusión hasta duras críticas. Algunos internautas preguntaron por qué Kezia no eligió una carrera como soldado en Indonesia.