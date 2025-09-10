Al tener una historia en el campo de los deportes, Denny Sumargo se negó a ser la menpora reemplazó a Dito Ariotedjo

VIVA – Raffi Ahmad En los últimos días ha habido el foco público debido a la acusación de que asumirá como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) Reemplazar a Dito Ariotedjo. Pero además de Raffi Ahmad, nombre Denny Sumargo También siga el arrastre y la discusión.

Una cuenta en los hilos explica la capacidad de Denny Sumargo de ser considerado para poder competir con Raffi Ahmad como Menpora. El internautas comparó la habilidad de Denny Sumargo con el esposo de Nagita Slavina. También expresó su desaprobación si Raffi Ahmad fue nombrado Menpora.

Según él, los antecedentes de Raffi Ahmad no eran del todo relevantes para la posición de Menpora, mientras que Denny Sumargo tenía antecedentes en el campo de los deportes.

«Si es cierto que Raffi Ahmadd fue nombrado Mencora. Es malo si de acuerdo con mi cueva personal», dijo los hilos de cuenta @Rhamasukma, citado el miércoles 10 de septiembre de 2025.

El internautor enfatizó que su opinión no se basaba personalmente en la aversión del Raffi Ahmad. Ha pesado la experiencia de Raffi Ahmad y el historial de obtener esta conclusión.

«No es que odie a Raffi Ahmad, sino que no es solo antecedentes correctos y su experiencia», dijo.

Por lo tanto, el propietario de la cuenta de hilos recomienda Denny Sumargo, que se considera más calificado para servir como Menpora.

«En lugar de Raffi Ahmad, es mejor Denny Sumargo, que se convirtió en la Mantora, una leyenda nacional de baloncesto cuyos logros son una tienda de campaña», dijo.

«¿Qué puede Raffi Ahmad estar en los deportes? Tan simple como ese es el punto de referencia», continuó.

Respondiendo a la opinión, Denny Sumargo habló a Dann inmediatamente escribió un comentario sorprendente. En lugar de sentirse honrado y orgulloso por su capacidad de ser considerado bueno, Denny Sumargo realmente se negó y fue humilde.

Denny Sumargo solicitó que los internautas no arrastren su nombre a este respecto. Porque, el esposo de Olivia Allan se sintió incapaz de recibir responsabilidad como ministro.

«No me lleven mas, no puedo pagar», respondió Denny Sumargo.

«Mi esposa está mareada cuidándome, esta vez me pidieron que cuidara del país», agregó.

Como se sabe, Denny Sumargo tiene una historia brillante en las parteras deportivas, especialmente el baloncesto antes de que finalmente se retirara y cambiara al mundo del entretenimiento.

Denny Sumargo tuvo éxito en varios grandes clubes como Satria Muda Britama y Garuda Flexi Bandung, y se convirtió en el pilar del equipo nacional de baloncesto indonesio.