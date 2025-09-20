Al subir a la casa de bumn de Bri, las MIPYM de Bandung son cada vez más conocidas y logradas en penetrar en el mercado internacional

VIVA – Netaly, una marca modesta de moda de Bandung, que se estableció en 2003, continúa demostrando su consistencia en la innovación y el desarrollo. Gracias al apoyo de Bri a través de varios programas Empoderamiento de MSMENetaly ahora no solo se conoce en el mercado local, sino que también comenzó a ser demandado por compradores internacionales.

El fundador Netaly, Yuli Lubis recordó el comienzo de su viaje de negocios cuando la elección de la moda modesta moderna aún era muy limitada. Luego, con el coraje de innovar, Netaly está aquí para combinar materiales típicos de archipiélago como batik, tejido y pareo con diseños modernos y detalles de bordados manuales.

«De hecho, habíamos hecho una colección con un pareo que varió con la mezclilla, y en ese momento estaba bastante en auge», dijo Yuli.

Para Yuli, además de la innovación, no menos importante es si una empresa puede beneficiar el entorno circundante. Esta creencia que lo hizo involucrar a las amas de casa en el lugar de los negocios para hacer bordados de casa detallados desde casa. Este método hace que las madres no solo estén involucradas en el proceso creativo, sino que también tienen la oportunidad de contribuir a la economía familiar.

«Involucramos a las madres a su alrededor para hacer el bordado detallado de la mano. De esa manera, pueden obtener ingresos adicionales y tener nuevas habilidades. Por lo tanto, Netaly no solo desarrolla marcas, sino que también tiene un impacto positivo en la comunidad», dijo.

Como el desarrollo de su negocio, Yuli llamó en 2025 como un punto de inflexión para Netaly, especialmente cuando se unió a Casa de bumn bumn Bandung. A través del Programa de Desarrollo de MIPYME que incluye capacitación, asistencia y redes con otros MIPYME, Yuli admitió que le ayudó mucho a desarrollar su negocio.

El compromiso de Yuli de continuar aprendiendo negocios y desarrollando Netaly también se refleja en su participación. BrincubadorUn programa de desarrollo nivelado de Bumn House bajo los auspicios de BRI que presenta una capacitación enfocada y asistencia intensiva para que las MIPYME puedan ascender en la clase. El material proporcionado en el programa incluye habilidades de comunicación y negociación, cultura de innovación, gestión financiera, gestión de marketing, gestión de la cadena de suministro y asistencia intensiva específicamente discuten los problemas comerciales.

La provisión del proceso fortalece aún más la identidad de Netaly como una marca que constantemente levanta una nave local con un toque moderno. Este personaje logró robar la atención del jurado. El clímax, Netaly, ganó el título de 1er lugar en Brincubator 2025 para la categoría de moda y belleza. Esto se ha convertido en un logro que confirma la capacidad de las MIPYME de Indonesia para competir a nivel nacional y global.

El viaje finalmente llevó a Netaly a un desarrollo significativo. Se sabe, por ahora, la producción de Netaly puede llegar a miles de piezas de ropa por mes. Su colección también logró escapar de la curación en una de las MIPYME para actuar en varios desfiles de moda, y listo para ser exhibido a Melbourne, Australia. En términos de negocios, la facturación mensual de Netaly ahora ha alcanzado cientos de millones de rupias, así como atrayendo con éxito a compradores de países extranjeros como Malasia, Rusia, Japón, Filipinas y Hong Kong.

En una ocasión separada, el Secretario Corporativo de Bri Dhanny dijo que el éxito de Netaly era una prueba clara del compromiso de Bri en ayudar a las MIPYME para ascender en clase y continuar creciendo. Afirmó, a través de programas de empoderamiento como Bumn y Brincubator Houses, BRI no solo proporcionó acceso al capital, sino también a la orientación, la asistencia comercial, para abrir oportunidades de red de mercado para globalizarse.

«Esta estrategia está en línea con los esfuerzos de Bri para fortalecer el ecosistema MIPYME en Indonesia. Con una combinación de alfabetización, digitalización y acceso al acceso, se espera que las MIPYME aumenten la competitividad mientras crean un valor agregado en el mercado», concluyó Dhanny.