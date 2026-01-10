Al ser la zona más afectada, se abrirá en Aceh el puesto principal tras la catástrofe de Sumatra.

banda AcehVIVA – Desastre de inundaciones repentinas que afectó a varias zonas de la isla Sumatra en los últimos meses ha tenido un amplio impacto en la sociedad.

Las precipitaciones intensas que duran un largo período provocan el desbordamiento de grandes ríos, sumergen asentamientos, dañan la infraestructura y cortan el acceso al transporte y la logística.

Aceh fue catalogada como una de las regiones que experimentó el impacto más significativo, además de Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. Miles de residentes afectados se vieron obligados a huir debido a los daños sufridos en casas, instalaciones públicas y tierras agrícolas.

Estas condiciones alientan al gobierno central a tomar medidas integradas para acelerar la gestión posterior al desastre, desde la fase de respuesta de emergencia hasta la rehabilitación y reconstrucción.

Como parte de estos esfuerzos, el gobierno central, a través del Grupo de Trabajo Nacional para la Aceleración de la Rehabilitación y Reconstrucción Post-Desastre, abrirá oficialmente un Puesto de Comando Principal en Banda Aceh. La determinación de Aceh como ubicación del puesto de mando principal se basó en el nivel de impacto del desastre, que se consideró el más grave en la región de Sumatra, a pesar de que el desastre también afectó al norte de Sumatra y al oeste de Sumatra.

La formación de este Grupo de Trabajo Nacional es una dirección directa del presidente Prabowo Subianto para garantizar la recuperación acelerada de las zonas afectadas. El Presidente nombró al Ministro del Interior, Tito Karnavian, presidente del Grupo de Trabajo, junto con su vicepresidente, Richard Tampubolon, así como a un comité directivo presidido por el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura (PMK).

El Director General de Desarrollo de la Administración Regional del Ministerio del Interior, Safrizal ZA, dijo que su partido había alertado al personal y brindado asistencia intensiva en la región de Sumatra desde el comienzo del período de respuesta de emergencia.

«Se espera que la presencia del Puesto de Mando Principal en Banda Aceh se convierta en un centro de control integrado para garantizar que todas las etapas de recuperación estén dirigidas, coordinadas y en el objetivo», solicitó en su declaración Safrizal, quien ha sido asignado por el Ministro del Interior en Aceh y Sumatra del Norte desde el 27 de noviembre de 2025 hasta ahora.

Anteriormente, el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, explicó que el nombramiento del Ministro del Interior como presidente del Grupo de Trabajo tuvo en cuenta la amplia cobertura de las zonas afectadas, que incluían tres provincias. Con este papel, se considera que la coordinación entre los gobiernos central y regional podrá funcionar de forma más eficaz y completa.