Al salir de su zona de confort, Elsa Japasal lanza un nuevo sencillo colaborando nuevamente con Kamga

Jacarta – Cantante Elsa Japasal está preparando una gran sorpresa para los fans de la música en Indonesia. Después de captar con éxito la atención con su debut en solitario, Elsa ahora está dando un paso audaz al lanzar un nuevo sencillo cuyo lanzamiento está previsto para antes de finales de 2025.

Esta vez, Elsa Japasal se desafió deliberadamente a sí misma a través de un trabajo mucho más audaz y lleno de exploración vocal. El proceso de grabación se convirtió en un campo de pruebas, donde tuvo que conquistar muchas notas oblicuas e improvisaciones bastante desafiantes. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Sin embargo, este desafío en realidad se convirtió en una lección valiosa. Además, nuevamente tuvo la oportunidad de trabajar con un excelente músico, Kamga, como director vocal.

Razones detrás de las difíciles elecciones de canciones

Elsa reveló las diferencias significativas en el tema entre esta nueva canción y el sencillo anterior.

«Si alguna vez has sido amado, es como desahogar tu tristeza, mi nueva canción trata más de celebrar el amor en tu corazón, incluso si sólo lo sientes tú mismo», dijo Elsa en su declaración, citada el lunes 3 de noviembre de 2025.

Tampoco ocultó las dificultades para presentar su nuevo material musical.

«Pero para ser honesto, esta canción es bastante difícil de cantar. Especialmente en el último estribillo hay una improvisación que me pone nervioso. Por suerte, Kak Kamga realmente me ayudó a dirigirme durante la grabación», dijo.

Esta colaboración no es la primera vez. Kamga también fue anteriormente el director vocal cuando Elsa colaboró ​​con la banda For Revenge para la canción Waiting for Her Turn.

«En ese momento me sentí inmediatamente cómoda con la forma de dirigir de Kak Kamga. Así que cuando supe que nos volveríamos a encontrar para mi nuevo single, me sentí muy feliz. Sentí como si hubiera conocido a un compañero que realmente entendiera cómo sacarme de mi zona de confort», dijo Elsa.

La seriedad de Elsa Japasal en este proyecto se refleja en su decisión de tomar lecciones vocales especiales antes de que comenzara el proceso de grabación oficial.

«Justo cuando tomé el demo, ya sentí que esta canción era más difícil. Así que decidí tomar lecciones para estar más preparado. No quería hacerlo a medias, especialmente porque esta es una canción a la que realmente quiero dar lo mejor de mí», explicó este joven cantante.