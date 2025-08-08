Al revisar los incendios forestales y de la tierra en West Kalimantan, el jefe de la policía nacional asegura que el punto de acceso continúe disminuyendo

Kalbar, Viva – Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo revelar el número de puntos de acceso o punto de acceso incendios de bosques y terrenos (Fuego de bosque y tierra) En West Kalimantan (West Kalimantan) continúa disminuyendo.

Sigit transmitió esto después de recibir la exposición al manejo del bosque y los incendios de tierras en el edificio BPPTD, Mempawah, West Kalimantan, viernes 8 de agosto de 2025. Dijo que la tendencia en la caída en los puntos de acceso se había visto de junio a agosto de 2025.

«Ayer, todavía había un punto de acceso de aproximadamente 32 si no me equivoco. Durante dos días desde ayer hasta ahora ha disminuido y la modificación del clima que veo también es exitosa. Por lo que esto también puede ser muy significativo para ayudar a la extinción de los puntos de fuego existentes», dijo Sigit.



Jefe de la Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo

El Jefe de la Policía Nacional explicó que el manejo de los incendios forestales y de tierra en West Kalimantan fue llevado a cabo de manera compacta por la Policía Nacional, TNI, BNPB, BMKG, agencias relacionadas, voluntarios y la comunidad. El sistema de distribución de tareas es claro, desde la fuerza de trabajo de la tierra hasta la fuerza de trabajo aérea equipada con bombardeos de agua y operaciones de modificación del clima.

Además, Sigit enfatizó la importancia de la educación y la socialización para las personas que todavía abren tierras quemando. Según él, a pesar de la sabiduría local, la limpieza de tierras debe cumplir con las reglas.

«» Así que ya hay una división relacionada con quién es el grupo de trabajo de la tierra. Luego, cuando los puntos de acceso comienzan a aumentar, hay una fuerza de trabajo aérea que funciona equipada con bombardeos de agua y también utiliza modificaciones climáticas cuando hay nubes que luego pueden convertirse en lluvia «, dijo.

Espera que la comunidad recurra a otros métodos que no causan fuego. «Tal vez apele porque todavía hay sabiduría local para abrir la tierra, por favor para que se obedezcan las reglas existentes. Cómo abrir la tierra en una sabiduría local, por supuesto, hay reglas, hay líneas limitantes y luego deben ser monitoreadas hasta su finalización y nada está quemando nuevamente», dijo.

Sigit también pidió a todas las partes que mantuvieran la cohesión hasta finales de agosto, según la dirección del presidente Prabowo Subianto.

«Así que les agradezco el arduo trabajo de todo el equipo incorporado en la Fuerza de Tarea de Karhutla. Debido a que esto es una preocupación del presidente, pido que el equipo continúe manteniendo su cohesión y, con suerte, podemos superar el tiempo hasta el final de agosto y los incendios forestales realmente se pueden mantener», dijo Sigit.