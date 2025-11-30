Al revisar las reparaciones del PDAM en Padang, los legisladores de Golkar garantizan que haya suficiente agua potable para las víctimas del desastre

PadangVIVA – El miembro de la Comisión V de la RPD de la Fracción del Partido Golkar, Zigo Rolanda, realizó una inspección directa del progreso de la reparación de las dos tomas. PDAM en la ciudad de Padang, concretamente Koto Village Intake.

Esto se hace para garantizar el servicio. agua limpia la comunidad puede volver inmediatamente a la normalidad después de la inundación que azotó la zona.

Durante esta visita, Zigo estuvo acompañado por el alcalde de Padang, el vicepresidente del DPRD provincial de Sumatra Occidental, el jefe del Salón BPBPK de Sumatra Occidental, el jefe del Salón P3KP de Vivienda de Sumatra III, representantes de BWS Sumatra V y el director principal del PDAM de la ciudad de Padang.

La primera visita se realizó a la toma de Kampuang Koto en el distrito de Nanggalo, que tiene una capacidad de 500 litros/segundo. Esta toma aún se encuentra temporalmente paralizada por encontrarse cubierta por sedimentos y material de inundación. Zigo destacó la importancia de acelerar la limpieza para que el suministro de agua potable en los alrededores pueda volver a fluir inmediatamente.



Coche atropellado por las inundaciones en el norte de Sumatra

Después de eso, el grupo inspeccionó la entrada de Lubuk Paraku con una capacidad de 200 litros/segundo para garantizar que el proceso de reparación continuara.

«Queremos asegurarnos de que la gente no espere demasiado. El agua potable es una necesidad básica que no se puede retrasar», dijo Zigo en su declaración del domingo 30 de noviembre de 2025.

Zigo pidió al alcalde de Padang que resumiera exhaustivamente los datos sobre los daños por inundaciones en toda el área de la ciudad de Padang. Estos datos se enviarán inmediatamente a los ministerios pertinentes para garantizar que el manejo sea rápido y correcto.

En cuanto a la vivienda para los residentes que han perdido sus hogares, Zigo dijo que el Gobierno Central ha preparado un programa de reubicación según las instrucciones del Presidente Prabowo.

Se pidió al Gobierno de la ciudad que proporcionara terrenos para nuevas zonas residenciales, mientras que el Ministerio de Vivienda y Zonas de Asentamiento construirá casas especiales para los residentes cuyas casas quedaron completamente dañadas o arrasadas.

La reubicación se lleva a cabo con el consentimiento de los residentes y garantiza que se trasladen a un lugar más seguro frente al riesgo de desastre.

Aparte de eso, para satisfacer las necesidades urgentes en los campos de refugiados, Zigo asegura que la disponibilidad de agua potable es una máxima prioridad.

El Centro BPBPK de Sumatra Occidental instalará un total de 58 hidrantes públicos (HU), además de 10 camiones cisterna de agua y el apoyo de dos camiones cisterna de Jambi para suministrar agua a todos los HU.