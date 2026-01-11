Al revelar las razones de la trampa, Jule aborda la presunta violencia doméstica de Na Daehoon

Jacarta – Celebgram Julia Prastini conocida por el nombre Navidad nuevamente en el foco público. Esta vez, la atención de los internautas se centró en su confesión sobre los motivos detrás del asunto que conmocionó a las redes sociales.

Lea también: ¡Viral! Na Daehoon es sospechoso de cometer violencia doméstica, Jule se preocupa por la condición del niño



No es sólo una cuestión de romance, Jule reveló que en su hogar había serios problemas con su exmarido. no hay tiempolo que según él fue el principal detonante para que ella recurriera a otro hombre. ¡Vamos, desplázate más!

El nombre de Jule fue ampliamente discutido anteriormente debido al tema de su romance con Safrie que se volvió viral en varias plataformas de redes sociales.

Lea también: Jule supuestamente expone los malos hábitos de Na Daehoon, internauta: ¿Por qué la violencia doméstica produce picazón?



También se reconoce que la presión pública hizo que su estado mental empeorara drásticamente. Aunque tendía a permanecer en silencio, Jule finalmente habló a través de un mensaje directo (DM) que circuló ampliamente en Instagram y se convirtió en consumo público.

En el DM, Jule reveló cuán pesada fue la carga psicológica que sintió después de que surgió el caso de la aventura.

Lea también: ¡En armas! La confesión de Jule sobre que Na Daehoon es sospechoso de cometer violencia doméstica.



«Para ser honesto, ayer me sentí muy deprimido cuando mi caso con Safrie se volvió viral», dijo Jule, citando a Instagram @gosip_danu, el domingo 11 de enero de 2026.

Además, Jule admitió que había intentado reunirse directamente con Na Daehoon para disculparse.

Sin embargo, esta intención no salió bien porque la situación en las redes sociales era cada vez más acalorada. Ella cree que su exmarido se muestra reacio a reunirse porque le preocupa el juicio público.

«Ya me reuní con Daehooon para disculparme, pero los internautas en realidad frieron las noticias para hacerlo aún más candente. Entonces, ¿cómo es Daehoon? Es como si estuvieran orgullosos de aceptarme porque tienen miedo de ser juzgados por los internautas», explicó Jule.

El foco principal de la confesión de Jule se centró en la razón por la que hizo trampa. Dijo que había antecedentes que el público no conocía.

Jule afirma que esta decisión no fue sin motivo, sino que fue provocada por el mal trato que vivió durante su matrimonio.

«Hice trampa por una razón. Según la aclaración de mi madre en ese momento», dijo Jule.

«A Daehoon le gusta la violencia doméstica», añadió.

Esta declaración de repente sorprendió a muchas personas, considerando que Na Daehoon siempre ha sido conocido por tener una imagen positiva como figura paterna amorosa y responsable.

Esta situación es cada vez más compleja porque la custodia de sus tres hijos está ahora en manos de Na Daehoon.