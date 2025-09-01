Al revelar la razón por la cual el arroz SpHP es raro en las tiendas minoristas, Bulog se asegura de que el precio no cambie a pesar de que HET aumenta

Yakarta, Viva – Presidente Director de Perum Bullog AHMAD Rizal Ramdhani reveló, el mayor aumento del precio minorista (HET) arroz El medio no necesariamente hace que el precio del programa del programa de estabilización de arroz y los precios de los alimentos (Php) naik.

Rizal explicó que actualmente el arroz medio HET aumentó de RP12,500 a Rp13,500 por kilogramo para la mayoría de la región nacional, y hasta Rp15,500 en Papua y Maluku.

«Aún así, no puedes subir (SPHP), aún el HET es RP12,500 por kilogramo. No se le permite aumentar. Debido a que la comunidad es difícil ahora, no debe ser criada nuevamente», dijo Rizal se reunió en el Ministerio Coordinador de la Oficina de Alimentos y Alimentos, Yakarta, el lunes 1 de septiembre, 2025.

Dijo que, en términos de arroz premium, el HET tampoco aumentó. Mientras tanto, actualmente Bulog ha distribuido el arroz SPHP hasta un 19 por ciento, desde un objetivo total de 1.3 millones de toneladas en el período de julio a diciembre de 2025. Según él, la distribución promedio por día alcanzó 6,000 toneladas.

«El objetivo (distribución) de 7,000 toneladas por día es nuestro día. Ahora un promedio de 6,000 toneladas, 6,500 por día. Incluso si ayer uno de los movimientos simultáneos de alimentos, nuestros 10,000 toneladas», explicó.

Dijo además que el arroz SPHP se había distribuido a varios mercados tradicionales, minorista Modernos, a las máximas operaciones del mercado. Sin embargo, se reconoce que hay una vacante en varias tiendas minoristas.

«Tal vez sea porque hay tantos que lo compraron, así que estaba vacío, tienes que esperar el próximo pedido», dijo Rizal.

Rizal explicó que cuando se agota el stock SPHP en una tienda, se debe hacer un pedido. Sin embargo, esto requiere tiempo y no puede ser instantáneo.



Bulog vertió arroz sphp simultáneamente en toda Indonesia

«Esto necesita un proceso, especialmente ayer, hubo un movimiento de comida barato simultáneamente. Tal vez este es el proceso de reempacar, volver a agregar nuevamente, pero se cree que todo se envía», dijo.

Transmitió, Bulog se compromete a continuar distribuyendo el arroz shph, según el objetivo de 1.3 millones de toneladas hasta diciembre de 2025

«Trabajamos sin parar, a partir del lunes nos reunimos el lunes para seguir de acuerdo con la dirección del liderazgo, el Sr. Presidente (Prabowo Subianto), de modo que las acciones realmente se derramaron tanto como sea posible», agregó Rizal.

Se sabe que Perum Bulog dijo que la distribución del arroz SPHP el 25 de agosto de 2025 alcanzó las 8 mil toneladas por día. La cifra es bastante alta porque la distribución diaria promedio del arroz subsidiado alcanza 6-7 mil toneladas por día.



Estabilidad de arroz Suministro de precios de alimentos (SPHP)

En general, la distribución del arroz SPHP a lo largo de 2025 se ha llevado a cabo más de 259 mil toneladas. La distribución del arroz SPHP se lleva a cabo a través de una amplia red y llega a la comunidad al nivel de la aldea.

La distribución no es solo a través de nuestra casa de alimentos (RPK) y el comercio minorista moderno, sino también las cooperativas de la aldea roja y blanca y el pueblo, las salidas de alimentos fomentadas y el movimiento de comida barata (GPM) que se llevan a cabo con el gobierno local. (Hormiga)