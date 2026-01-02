Al revelar la horrible condición de una familia que murió en Warakas, la policía destaca espuma en la boca y sarpullido rojo

Jacarta – La policía revela las trágicas circunstancias de su muerte. Uno familia en una casa en el área de Warakas, Tanjung Priok, en el norte de Yakarta. Además boca espumoso, si estúpido enrojecimiento en sus cuerpos.

Las tres víctimas fueron Siti Solihah (50), Afiah Al Adilah Jamaludin (27) y Adnan Al Abrar Jamaludin (13). Mientras tanto, otro miembro de la familia, Abdullah Syauqi Jamaludin (22), sobrevivió y sigue recibiendo tratamiento médico.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Onkoseno Grandiarso Sukahar, reveló que el estado de las víctimas se descubrió cuando la policía llevó a cabo el manejo inicial en la escena del crimen (TKP).

«Los tres fueron encontrados muertos en la casa alquilada. De los resultados del tratamiento inicial en la escena del crimen se vio que había espuma en la boca de la víctima y una erupción rojiza», dijo Onkoseno, citado el miércoles 3 de enero de 2025.

Ubicación de 1 familia asesinada en Warakas

Tan pronto como recibieron el reporte, agentes policiales se trasladaron inmediatamente al lugar. La investigación de la escena del crimen se llevó a cabo minuciosamente y continuó hasta la noche. También se incautaron varios elementos del interior de la casa para su posterior investigación.

«Las pruebas obtenidas incluyen botellas, sábanas, ropa y varios otros objetos que luego serán examinados en el Centro de Laboratorio Forense (Puslabfor)», dijo Onkoseno.

Luego, los cuerpos de las tres víctimas fueron evacuados al Hospital de la Policía Nacional para ser sometidos a exámenes externos y autopsias. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado la causa exacta de la muerte, incluida la sospecha de envenenamiento que ha salido a la luz pública.

«Nada (el superviviente no tenía espuma en la boca). Luego (la erupción roja) todavía estamos revisando y examinando al médico», dijo Onkoseno.

En la casa alquilada, la policía también encontró a otras dos personas que se sabía vivían con las víctimas. Uno de ellos acababa de regresar del trabajo cuando se produjo el incidente, mientras que el otro se encontraba en su casa. Ambos están siendo interrogados ahora por los investigadores y uno de ellos todavía está recibiendo tratamiento médico.

«Todavía estamos investigando las actividades de la persona en cuestión antes del incidente, incluido adónde fue antes de regresar a casa», dijo Onkoseno.