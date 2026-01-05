Al reunirse con Prabowo, Rosan analiza la aceleración del proyecto de downstreaming por valor de 100 billones de IDR

Jacarta – Director ejecutivo (CEO) Danantara, Rosa Roeslani, visitó la residencia del Presidente Prabowo Subianto en Hambalang, Bogor, el domingo 4 de enero de 2026, para discutir el asunto. proyecto aceleración río abajo nacional.

En una publicación en la cuenta de Instagram @rosanroeslani, explicó que la discusión con el presidente Prabowo cubrió cinco puntos de proyectos downstream por valor de 6 mil millones de dólares o alrededor de Rp. 100,45 billones (suponiendo un tipo de cambio de 16.743 rupias).

Rosan explicó que actualmente se están preparando los cinco proyectos para entrar en etapa de pionera en febrero de 2026.

«Se están preparando cinco puntos de proyectos downstream para entrar en la etapa innovadora a principios del próximo mes, con un valor de inversión de alrededor de 6 mil millones de dólares como base para aumentar el valor agregado de la industria nacional», dijo Rosan en su carga en Instagram @rosanroeslani, el lunes 5 de enero de 2026.



El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y la ministra de Inversiones, Rosan Roeslani.

No solo eso, Rosan también explicó que la discusión también incluyó el desarrollo del proyecto Waste to Energy, en el que Danantara también está trabajando.

Aseguró que este proyecto podría crear un nuevo potencial económico, especialmente en una serie de áreas donde se implementaría.

«También discutimos el desarrollo del proyecto Waste to Energy como parte del control de la gestión de residuos, que no sólo tiene un impacto en la mejora del medio ambiente, sino que también abre un nuevo potencial económico en varias regiones», dijo.

Se sabe que anteriormente el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, en una publicación en la cuenta de Instagram de la Secretaría del Gabinete el domingo 4 de enero de 2026, también explicó sobre la reunión.

«En la reunión se discutieron tres puntos, a saber, en primer lugar, el desarrollo de 5 puntos del proyecto downstream por parte de Danantara, que llevará a cabo la primera piedra a principios del próximo mes», dijo.