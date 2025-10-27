Al reunirse con Misbakhun, Purbaya Sinergi acelera los gastos presupuestarios en el trimestre IV-2025

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa se reunió con el presidente de la Comisión XI de la RPD, Mukhamad Misbakhundiscutir la dirección de la política económica y fortalecer la sinergia del gobierno con el parlamento para mantener la estabilidad nacional.

«Por lo general, la discusión sobre cuestiones de política económica y las medidas adoptadas por el gobierno y lo que está sucediendo en el parlamento», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

A través de esta reunión, Purbaya enfatizó que la cercanía entre el Ministerio de Finanzas y la Comisión XI de la RPD es armoniosa y productiva, lejos de la impresión de tensión que circula en los medios.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

«Pero lo más importante es que hay mucho revuelo en los medios de comunicación. Se dice que el señor Misbakhun estaba haciendo un escándalo, aunque nunca hubo ningún escándalo», dijo Purbaya.

Dijo que la reunión estuvo llena de discusiones sobre asuntos importantes. aceleración compras presupuesto en el cuarto trimestre de 2025, lo que se espera que fomente el crecimiento económico al 5,5 por ciento y mantenga el impulso de la recuperación pospandemia.

Ambos coincidieron en que la sinergia entre el gobierno y el parlamento es un factor clave para lograr una gobernanza financiera estatal que sea saludable, adaptable y capaz de enfrentar los desafíos globales.

«Simplemente discutan cómo será bueno en el futuro, cómo el gobierno y el parlamento pueden apoyarse mutuamente. Y lo importante es eliminar la impresión de que (el Ministerio de) Finanzas y la Comisión XI (RPD RI) están peleando», dijo.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión

Misbakhun evaluó que las medidas del Ministro de Finanzas Purbaya mostraban un fuerte compromiso para garantizar que la política fiscal estuviera en línea con el programa de trabajo del Presidente Prabowo Subianto, que se centra en mejorar el bienestar de las personas.

«Daré pleno apoyo a Pak Purbaya como Ministro de Finanzas, cómo tendrá éxito como Ministro de Finanzas en el desempeño de los deberes de Pak Prabowo para mejorar el bienestar de la gente», dijo.