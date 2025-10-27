Al reunirse con Jokowi en Solo, Raja Juli le entregó un sombrero con el logo de PSI

Jacarta – Secretario General Partido de Solidaridad de Indonesia (PSI), rey julio antoni se reunió con el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) en Solo, Java Central.

Lea también: La radio gubernamental de Malasia se disculpa al pronunciar el nombre del actual presidente indonesio, Jokowi, en la cumbre de la ASEAN



El momento del encuentro fue subido directamente por Raja Juli a través de su cuenta de Instagram @rajaantoni, el lunes 27 de octubre de 2025.

«En Solo, además de asistir al evento de Muhammadiyah, gracias a Dios pude mantenerme en contacto con el séptimo presidente, el señor Jokowi», dijo Raja Juli.

Lea también: 5 aeropuertos que fueron inaugurados en la era Jokowi ahora están desiertos y abandonados, ¡algunos solo existen desde hace 1 año!



Raja Juli luego reveló la condición de Jokowi. Dijo que la condición de Jokowi estaba mejorando.

«Alhamdulillah, su condición está mejorando gracias a las oraciones de todos los amigos», dijo.

Lea también: En el caso del diploma falso de Jokowi, las pruebas son débiles, se dice que Roy Suryo Cs es un posible sospechoso



En esa ocasión, Raja Juli también admitió haber recibido varios consejos de Jokowi. También entregó tres sombreros a Jokowi, uno de los cuales tenía la imagen de un elefante, que es el nuevo logo de PSI.

«Gracias por sus consejos nutritivos y sus deliciosos fideos», concluyó Raja Juli.

Anteriormente se informó que el Partido de Solidaridad de Indonesia (PSI) anunció la composición de la dirección del partido para el período 2025-2030. Uno de los anunciados fue el presidente del Patronato.

La composición de la dirección fue leída directamente por el secretario general (Sekjen) del PSI, Raja Juli Antoni.

«Estimado consejo de administración, señor J», dijo Raja Juli en una conferencia de prensa en el Teatro Djakarta, en el centro de Yakarta, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Raja Juli dijo que el Presidente General de la ISP, Kaesang Pangarep, anunciaría directamente quién sería nombrado Presidente del Consejo Asesor de la ISP.

«Me ordenó Mas Ketum, cómo se llama J», explicó», dijo.

La siguiente es una lista de administradores de PSI DPP para el período 2025-2030:

Salón de Constructores

Jefe:

Sr. J.

Secretario:

Natalia Gracia

Miembro:

Kaesang Pangarep

rey julio

Kristian Widodo

Tribunal del Partido

Jefe:

Nasrullah

Secretario:

Y

Miembro:

Antonio Winza

Presidente:

Kaesang Pangarep

Líder diario:

Ahmad Ali

Vicepresidente General:

Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

Ronald Arisrón

Andy Budiman

Endang Tirtana

Aan Rochyanti

Jefe de Asuntos Políticos:

Bestari Barús