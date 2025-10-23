Al respaldar las exportaciones nacionales, esta nueva tecnología acelera las pruebas de calidad de los productos de alimentos y bebidas

Jacarta – Los avances tecnológicos en el sector de la industria de alimentos y bebidas (A&B) son cada vez más rápidos. Los actores empresariales ahora tienen más opciones para garantizar la seguridad y la calidad de sus productos antes de que lleguen al mercado.

Una de las innovaciones que atrajo la atención provino de la Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 en ICE BSD, Tangerang, que presentó tecnología de prueba de alimentos de alta precisión para respaldar la eficiencia del proceso de producción.

El proveedor de servicios de pruebas de laboratorio, Alvalab, presentó una herramienta de prueba de contenido nutricional y caducidad de alimentos con una precisión del 99,5 por ciento llamada Climatic Chamber ASLT (Prueba acelerada de vida útil).

Esta tecnología permite a los fabricantes de alimentos y bebidas conocer la fecha de caducidad, la estabilidad, así como el contenido nutricional y microbiológico. producto en menos tiempo que los métodos convencionales.

«Trajimos esta herramienta directamente de Europa. La forma se asemeja a un refrigerador de una sola puerta, pero está equipada con un sistema de monitoreo de temperatura, humedad y luz que se puede ajustar para simular las condiciones de almacenamiento de varios tipos de productos», dijo el jefe de ventas y marketing de Alvalab, Jonathan A. Widakdo, citado en un comunicado de prensa el jueves 23 de octubre de 2025.

Jonathan explicó que el proceso de prueba se realizó insertando muestras de producto en el dispositivo por un período mínimo de 30 días a un máximo de 60 días, dependiendo del tipo de producto.

Los resultados de las pruebas incluyen informes completos sobre la vida útil, los cambios físicos y de sabor y la posible exposición microbiológica.

«Por ejemplo, cuando una empresa lanza un producto de caramelo con una nueva variante de sabor, antes de obtener un permiso de distribución de la Agencia de Supervisión de Medicamentos y Alimentos (BPOM), el producto debe ser probado por una institución independiente», explicó.

«Proporcionamos un análisis objetivo de las ventajas y desventajas del producto antes de presentarlo a la autoridad correspondiente, lo que puede contabilizarse con un certificado de análisis o lo que se suele llamar CoA», añadió.

Además, Jonathan dijo que los resultados de las pruebas de su institución habían sido ampliamente reconocidos por varios actores de la industria, especialmente por las empresas. exportar.

«Muchos productos de exportación adjuntan certificados de resultados de pruebas de laboratorio nuestros porque el nivel de precisión es muy alto y cumple con los estándares internacionales. Nuestro laboratorio está acreditado según ISO 17025 y reconocido por el Comité Nacional de Acreditación (KAN) y BPOM», dijo.