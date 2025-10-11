Al regresar a liderar el PSTI Riau, Rudianto quiere llevar al éxito al indonesio Sepak Takraw

VIVA – Rudianto Manurung fue reelegido presidente de la Asociación Sepak takraw Indonesia (PSTI) Riau para el período 2025-2029. Fue elegido por aclamación en la Conferencia Provincial del PSTI Riau que se celebró en el Hotel Alpha, Pekanbaru, a principios de agosto de 2025.

En su discurso, Rudianto admitió que no estaba satisfecho con el desempeño de la gestión anterior y estaba decidido a mejorarlo en el segundo período. «Los últimos cuatro años no han producido nada», afirmó Rudianto ante los participantes en la deliberación.

Desde que asumió el cargo por primera vez en 2021, Rudianto ha sido conocido como una figura que a menudo va directamente al campo. Comenzó a renovar la organización desde abajo, incluida la reactivación de actividades en distritos como Rokan Hulu, Bengkalis e Indragiri Hilir que habían estado en pausa.

Bajo su liderazgo, PSTI Riau se centró en el desarrollo de la primera infancia y en aumentar la competencia local. Estos esfuerzos produjeron resultados positivos, en los que varios atleta de Riau logró irrumpir en el equipo nacional y ganar una medalla en Juegos del mar 2023 Camboya.

«Los niños de Riau pueden competir al nivel del Sudeste Asiático. Esto es el resultado de un arduo trabajo en el desarrollo por niveles», afirmó Rudianto.

Antes de la Conferencia Nacional de PB PSTI que se llevará a cabo el próximo mes, varios administradores regionales están alentando a Rudianto a avanzar al nivel nacional. Se informa que el apoyo de varios Pengprovs ha llegado a más de la mitad.

Aun así, Rudianto no quiso comentar mucho sobre esta posibilidad. Sólo destacó su compromiso de seguir luchando por el desarrollo del sepak takraw, tanto a nivel regional como nacional.

“Sepak takraw no es deporte pequeño. «Este es un patrimonio cultural que debe mantenerse y desarrollarse», afirmó.