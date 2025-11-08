Al registrar la casa del autor de la explosión del SMAN 72, la policía encontró pólvora sospechosa

Jacarta – Jefe de Relaciones Públicas de Polda Metro Jaya, Pol Kombes. Budi Hermanto, informando del descubrimiento polvo mientras hacía buscar Casa inesperado autor explosiones PEQUEÑO 72 Kelapa Gading, norte de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025 por la tarde.

«La policía confiscó varias pruebas como resultado del registro. Una de ellas era el polvo que se sospechaba que había sido el detonante explosión en SMAN 72 Yakarta», dijo Budi en Polda Metro Jaya, el sábado 8 de noviembre de 2025.

Sin embargo, Budi no quiso confirmar si la pólvora se utilizó realmente como explosivo o no.



Se sospecha que la bomba fue encontrada en el lugar de la explosión en SMAN 72 Yakarta.

«Para la evidencia es polvo. Más tarde lo entregaremos completo por Puslabfor. Debido a que es una investigación científica, el procesamiento de esta evidencia está bajo la autoridad de Puslabfor. Más adelante será para aquellos que tienen experiencia en este asunto», dijo.

Esta búsqueda es una de una serie de investigaciones relacionadas con el caso de explosión en SMAN 72 Yakarta. Mientras tanto, se trata de varias unidades de trabajo policial, desde la manipulación hasta la esterilización en el lugar del incidente y el procesamiento de la escena del crimen (TKP).

Además, se llevó a cabo una búsqueda para encontrar pruebas que coincidieran con las encontradas en la escena del crimen.

«Esta búsqueda se basa en pruebas encontradas en la escena del crimen. Se refiere a clasificar la correspondencia entre las pruebas durante la búsqueda y las pruebas en la escena del crimen», dijo Budi.



Estado de la mezquita de SMAN 72 Yakarta tras la explosión

La policía todavía tiene que realizar pruebas de laboratorio para garantizar que el polvo encontrado en la escena del crimen y en la casa del presunto autor sea del mismo tipo.

«Hay varias partes (de pólvora). Por eso hay que explicar si el polvo es adecuado o coincide con lo que había en la escena del crimen, tiene que ser probado en un laboratorio», dijo Budi.

Según Budi, la policía explicará completamente todas las pruebas encontradas cuando todo esté claro. Esto incluye el motivo del presunto autor para realizar la explosión en la zona de la escuela.

Anteriormente, el jefe de la policía nacional, general Listyo Sigit Prabowo, dijo que había una serie de pruebas que habían sido aseguradas por el equipo en el campo. Algunos de ellos son escritura y pólvora que se cree que provocaron la explosión en la escuela.