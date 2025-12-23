Al registrar el complejo gubernamental de la regencia de Bekasi, KPK confisca 49 documentos

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) confiscó 49 documentos relacionados proyecto adquisiciones después de registrar el complejo del Gobierno de Regencia Bekasi el 22 de diciembre de 2025.

«Los documentos que se han obtenido se relacionan con proyectos de adquisiciones para 2025 y planes de trabajo de adquisiciones para 2026», dijo el martes el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas en Yakarta.

Budi dijo que la búsqueda y confiscación fue realizada por el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) en relación con la investigación del presunto caso. soborno bono de proyecto dentro del Gobierno de Bekasi Regency, Java Occidental.

Anteriormente, el KPK llevó a cabo su décima operación encubierta (OTT) en 2025 y arrestó a diez personas en Bekasi Regency, Java Occidental, el 18 de diciembre de 2025.

El 19 de diciembre de 2025, el KPK reveló que siete de cada diez personas fueron llevadas al Edificio Rojo y Blanco del KPK, en Yakarta, para un examen intensivo. Dos de las siete personas incluyen a Ade Kuswara y su padre, HM Kunang.



El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró al regente de Bekasi Regency, Ade Kuswara, y a su padre como sospechosos de soborno.

En la misma fecha, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que había confiscado cientos de millones de rupias en un caso sospechoso de estar relacionado con el soborno de un proyecto en Bekasi Regency.

El 20 de diciembre de 2025, la Comisión de Erradicación de la Corrupción anunció al regente de Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK), el padre del regente de Bekasi y el jefe de la aldea de Sukadami, distrito sur de Cikarang, regencia de Bekasi, HM Kunang (HMK) y un privado llamado Sarjan (SRJ) como sospechosos en el presunto caso de soborno.

El KPK dijo que Ade Kuswara y HM Kunang eran sospechosos de supuestamente recibir sobornos, mientras que Sarjan era sospechoso de presuntamente dar sobornos. (Hormiga)