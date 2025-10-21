Al recibir una delegación de los Emiratos Árabes Unidos, Prabowo habla sobre energía y educación

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto recibió una visita honoraria de la delegación de los Emiratos Árabes Unidos (PEA) en el Palacio Merdeka, Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.

El encuentro se desarrolló en un ambiente cálido y lleno de espíritu de colaboración, marcando relaciones estratégicas cada vez más estrechas entre los dos países en diversos campos, empezando por energía, infraestructurahasta educación.

Delegasi PEA dipimpin oleh Faisal Al Bannai, Asesor del Presidente de los Emiratos Árabes Unidos para Investigación Estratégica y Tecnología Avanzada, sekaligus Presidente del Grupo EDGE.

También estuvo presente Abdulla Salem Al-Dhaheri, embajador de la PEA en Indonesia; Omar Al Zaabi, presidente del grupo EDGE de apoyo comercial y de misión; Ahmed Al Shamsi, vicepresidente senior del Grupo EDGE; dan Abdulla Al Marzooqi, director de oficina de SE Faisal Al Bannai.

En su declaración después de la reunión, el embajador de la PEA en Indonesia, Abdulla Salem Al-Dhaheri, reveló que en la reunión con el presidente Prabowo se discutieron varias áreas de cooperación estratégica que se han desarrollado rápidamente en los últimos años.

Según él, el valor comercial entre Indonesia y PEA ha alcanzado ahora más de 5 mil millones de dólares estadounidenses desde 1,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2021.

«Hemos discutido muchas áreas de cooperación. Hablamos sobre vivienda, infraestructura y varios otros sectores», dijo a los periodistas Abdulla Salem Al-Dhaheri.

El embajador Abdulla Salem Al-Dhaheri añadió que las relaciones entre los dos países anteriormente sólo se centraban en tres áreas principales, a saber, el petróleo y gaspuertos y educación.

Sin embargo, desde la visita de Su Alteza el Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de la PEA, a Indonesia en 2019, la cooperación entre los dos países se ha expandido rápidamente hacia nuevos sectores.

«Hemos colaborado en los campos de las energías renovables, la educación y la agricultura. Un ejemplo es el proyecto de energía renovable Cirata en Java Occidental, que actualmente continúa desarrollándose. Creo que las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia siempre van por un camino positivo», afirmó.

Mientras tanto, con respecto al sector energético, Al-Dhaheri dijo que existe un gran potencial para la cooperación en la exploración y producción de gas natural en Indonesia. Destacó que la colaboración no sólo se centra en la producción, sino también en el valor agregado para Indonesia a través de la creación de empleo y la transferencia de tecnología en el sector de la energía limpia.