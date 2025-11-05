Al recibir reconocimiento mundial, el sistema de calidad del campus de Indonesia comienza a globalizarse

Jacarta – Esfuerzos para mejorar la calidad. educación Los altos niveles siguen siendo la preocupación de varios países, incluida Indonesia. En la era global actual, campus o Colega Se requiere no sólo sobresalir a nivel nacional, sino también ser capaz de cumplir con los estándares internacionales. Una forma de evaluar la preparación es mediante un control estricto y transparente de la calidad de la educación.

A nivel mundial, las instituciones de garantía de calidad desempeñan un papel importante a la hora de garantizar que los procesos de aprendizaje, investigación y servicio comunitario se desarrollen de acuerdo con principios de calidad. Organizaciones como la Red Internacional de Agencias de Garantía de Calidad en la Educación Superior (INQAAHE) se han convertido en referentes internacionales en el mantenimiento de la coherencia en los sistemas de acreditación de la educación superior en varios países. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

El reconocimiento de INQAAHE se considera prestigioso para las instituciones de acreditación porque muestra la conformidad del sistema de garantía de calidad de un país con prácticas globales confiables. Además de aumentar la credibilidad, este reconocimiento también fortalece las oportunidades de cooperación internacional, intercambios de estudiantes y acceso transfronterizo a la investigación.

En Indonesia, el Instituto Independiente de Acreditación de Economía, Gestión, Negocios y Contabilidad (LAMEMBA) acaba de recibir este reconocimiento. Esta institución logró lograr una Declaración de Alineación con los Estándares y Directrices Internacionales para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Terciaria (ISG) de INQAAHE.

Este reconocimiento se determinó el 26 de septiembre de 2025 después de una evaluación en profundidad por parte del Comité de Reconocimiento ISG de INQAAHE. Se declaró que LAMEMBA había cumplido con seis indicadores clave, incluida la legitimidad institucional, el mecanismo de evaluación de la calidad, el proceso de decisión de acreditación, las relaciones internacionales, la integridad y transparencia de la información y la participación de las partes interesadas.

El reconocimiento tiene una vigencia de cinco años y hace que LAMEMBA forme parte de la lista de instituciones de garantía de calidad verificadas internacionalmente.

El presidente del Comité de Reconocimiento del INQAAHE, Fabrizio Trifiró, expresó su agradecimiento en su carta oficial, calificando esta decisión como una forma de confianza internacional en la credibilidad de la institución.

Mientras tanto, la presidenta de la Junta Ejecutiva de LAMEMBA, Prof. Dra. Ina Primiana, considera que esto es un impulso para fortalecer la cultura de calidad de la educación superior en Indonesia.

«Este reconocimiento no es sólo una forma de reconocimiento, sino más bien un mandato para continuar fortaleciendo la cultura de la calidad y ayudar a las universidades a construir un sistema de garantía de calidad sostenible de acuerdo con los estándares globales», dijo la profesora Ina en su declaración, citada el jueves 6 de noviembre de 2025.