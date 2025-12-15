Al recibir 12 oros adicionales, Indonesia ocupa firmemente la segunda posición

Bangkok, LARGA VIDA – Indonesia se fortalece en el segundo lugar en el medallero Juegos del MAR 2025 gracias a la incorporación de 12 de oro, 10 de plata y 13 de bronce el domingo 14 de diciembre de 2025.

Según el sitio web oficial del comité de los SEA Games 2025, el contingente rojiblanco obtuvo 43 oros, 56 platas y 53 bronces, para un total de 152 medallas.

El equipo nacional de bádminton de Indonesia aportó dos medallas de oro en la prueba individual masculina gracias a Alwi Farhan, que venció a su compatriota Moh Zaki Ubaidilloh.

Los dobles masculinos también ganaron medalla de oro. Buen trabajo Gutama/Oficial médico Reza Pahlevi Isfahani. Además, el dobles femenino Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari también contribuyó con una medalla de bronce.

El atleta de Wushu Edgar Xavier Marvelo presentó el oro en el evento combinado de Chang Quan, Dao Shu y Gunshu taulo, que fue su última aparición para Indonesia en los SEA Games.

El oro adicional también provino del equipo de ciclismo de ruta y del equipo de tiro masculino con pistola de agua de 10 metros en los SEA Games de 2025.

El atletismo también es un deporte que aporta oro a los SEA Games 2025. El atleta de marcha rápida Hendro Yap confirmó una vez más su dominio en el Sudeste Asiático con una medalla de oro.

El corredor de larga distancia Robi Syianturi también ganó una medalla de oro en la prueba de maratón. Mientras tanto, Odekta Elvina Naibaho hizo historia con éxito con un triplete de oro en el maratón femenino de los SEA Games 2025.

Este logro hizo que Indonesia se mantuviera firme en el segundo lugar, mientras que Vietnam, que eclipsó a los rojiblancos, quedó en tercer lugar con 34 oros, 34 platas y 66 bronces.

La cima de la clasificación sigue ocupada por la anfitriona Tailandia con 132 de oro, 78 de plata y 47 de bronce, para un total de 257 medallas.

Clasificación de medallas de los SEA Games 2025 el lunes 15 de diciembre de 2025 a las 09.50 WIB según el sitio web oficial del comité de los SEA Games 2025 en Tailandia.