Al rechazar la revisión de UMSK de 2026 firmada por KDM, los trabajadores de Java Occidental realizarán otra manifestación en el estado de Gedung

Bandung, VIVA – Representante obrero que son miembros de la Confederación de Todos los Sindicatos de Indonesia (KSPSI) del DPD en Java Occidental se están preparando nuevamente para salir a las calles. Rechazaron la revisión del salario mínimo sectorial (UMSK) de regencia/ciudad de 2026 firmada por el gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, alias KDM.

Se eligió el plan de acción hasta una huelga masiva porque se consideró que la decisión del Gobernador no estaba de acuerdo con las recomendaciones de los regentes y alcaldes de Java Occidental. La consolidación laboral se llevó a cabo en la oficina del DPD de KSPSI de Java Occidental, Jalan Lodaya, ciudad de Bandung, el lunes (1/5/2026), a la que asistieron representantes laborales de varias regiones.

El presidente del DPD KSPSI de Java Occidental, Roy Jinto Ferianto, enfatizó que el Decreto Gubernamental de Java Occidental Número 561.7/Kep.876-Kesra/2025 relativo a UMSK 2026 no se adapta a las propuestas regionales.



El gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, en la reunión plenaria del DPRD de Java Occidental

«Muchos sectores industriales recomendados por distritos/ciudades no han sido determinados», dijo Roy Jinto, después de realizar una consolidación con representantes de trabajadores de todo Java Occidental en Bandung, el lunes (12/05/2025).

Roy sospecha que el Gobernador no recibió datos completos de la Oficina de Transmigración y Mano de Obra de Java Occidental. De hecho, según el PP número 49 de 2025 sobre salarios, la determinación de la UMSK debe basarse en las recomendaciones del regente y el alcalde.

KSPSI señaló que se produjeron discrepancias en muchas zonas, como los distritos de Bekasi, Karawang, Bogor, Subang, Depok, Cimahi, Bandung y Cirebon. Sólo se aprobó un pequeño número de recomendaciones del sector industrial. Mientras tanto, Indramayu fue totalmente aprobado y no se especificaron Garut ni la ciudad de Bogor.

«Rechazamos el Decreto del Gobierno de UMSK de 2026. Java Occidental KSPSI seguirá luchando, ya sea saliendo a las calles en un futuro próximo, huelgas laborales o acciones legales», dijo Roy.

KSPSI garantiza que los trabajadores no aceptarán la última decisión de UMSK mientras el gobierno provincial de Java Occidental no haya adoptado plenamente las recomendaciones regionales. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)