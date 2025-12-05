Al rechazar el proyecto de reglamento regional sobre zonas para no fumadores, los comerciantes recuerdan al DPRD que no se equivoque en el uso de su autoridad

Jacarta – Proyecto de Reglamento del Distrito (Proyecto de reglamento regional) acerca de Área para no fumadores (KTR) volvió a provocar ansiedad entre los empresarios de puestos de Tegal (warteg) en Yakarta.

Se considera que el artículo sobre la expansión de KTR a restaurantes y cafeterías tiene potencial para atrapar a las pequeñas empresas, especialmente porque la definición de «restaurante» no se considera clara.

En lugar de salir a la calle para manifestarse, los empresarios de warteg eligieron un método más comprensivo: distribuir arroz envasado a los residentes. Esta acción se llevó a cabo simultáneamente en cinco zonas de Yakarta, cada una con 50 paquetes de arroz.

«Necesitamos claridad. ¿Qué categoría es un restaurante?» dijo Castro, propietario de Warteg New CBN 2 Bahari en Cideng, en el centro de Yakarta, que opera desde 2001, citado el viernes 5 de diciembre de 2025.

Los comerciantes rechazaron el proyecto de reglamento regional sobre KTR mediante la distribución de alimentos

Admitió que le preocupaba que unas normas vagas pusieran las cosas difíciles a los perpetradores. MIPYMES cuyo negocio es limitado y depende en gran medida del alquiler de quioscos.

A través de folletos metidos en el arroz envasado se distribuyen, para comerciante warteg transmitió sus oraciones y esperanzas al pueblo de Yakarta.

«Con todas las limitaciones y con total humildad, nosotros, los comerciantes de warteg, llamamos a las puertas de los corazones de todos los habitantes de DKI Yakarta para ofrecer oraciones y apoyo», se lee en el llamamiento.

También pidieron al DPRD de DKI que no hiciera uso incorrecto de su autoridad al elaborar reglamentos.

«Realmente necesitamos apoyo público y oraciones para que nuestras voces y luchas sigan recibiendo la protección y la justicia adecuadas», continúa el comunicado.

Los empresarios de Warteg temen que una normativa sin definiciones estrictas cree una puerta para que se apliquen gravámenes ilegales en el campo.

«Si esto se implementa, el impacto en las Mipymes será muy fuerte», concluyó Castro.

Estos pequeños empresarios esperan que el debate sobre el proyecto de reglamento regional sobre KTR se lleve a cabo con mayor atención, teniendo en cuenta las condiciones reales de los wartegs, de los que depende la economía de los pequeños.