Al realizar sus deberes, la insistencia para desactivar a Deddy Sitorus se considera político

Yakarta, Viva – Declaración o actitud política del miembro RPD Fracción ri Pdip, Deddy SitorusSe dice que debe verse en su totalidad y en un contexto integral.

Esto respondió a la insistencia de que Deddy Sitorus fue desactivado debido a su antiguo video recortado y circuló en las redes sociales. Según la tasa de observador político Hendri Satrio, lo más importante es cómo los pasos y las palabras de Deddy todavía aportan beneficios a las personas que representaba.

«En mi opinión, se debe ver todo el contexto. Si hay una declaración inquietante de Deddy Sitorus, en mi opinión, sigue siendo razonable y normal. Lo más importante es cómo Deddy está haciendo es útil para gente Lo que él representa «, dijo citado el viernes 5 de septiembre de 2025.

Él dijo que el desempeño de Deddy Sitorus debería ser el principal punto de referencia en la evaluación. Mientras los constituyentes estén satisfechos con su trabajo político, según Hendri, el partido tampoco debería cuestionar.

«Por lo tanto, debe verse como un contexto integral y cómo el desempeño de Deddy ha sido tan lejos. Mientras las personas que representa felices con el desempeño de Deddy, en mi opinión, PDIP también debería ser feliz», dijo nuevamente.

