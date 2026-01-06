Al realizar patadas de Kung Fu, los jugadores de Putra Jaya Pasuruan fueron amenazados con una prohibición de por vida para jugar

VIVA – El Comité Disciplinario del PSSI Java Oriental (Komdis) se hizo cargo del incidente violento ocurrido en el partido de la Liga 4 entre el PS Putra Jaya Pasuruan Y Perseta 1970 Tulungagung. Este caso se convirtió en motivo de preocupación después de que se consideró que contenía elementos de presuntas violaciones disciplinarias graves.

El incidente tuvo lugar en el estadio Bangkalan el lunes 5 de enero de 2026 y ahora está entrando en la etapa de investigación oficial por parte de las autoridades disciplinarias del fútbol de Java Oriental.

El presidente del PSSI Komdis de Java Oriental, Makin Rahmat, explicó que había revisado la grabación de vídeo del partido, así como los informes del equipo del partido.

Según las observaciones iniciales, se vio al jugador del PS Putra Jaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar, haciéndolo patadas de kung fu con el pie derecho apuntando al pecho del jugador del Perseta Tulungagung de 1970, Firman.

Según Makin, el incidente ocurrió alrededor del minuto 72 del partido, cuando Perseta lideraba temporalmente con un marcador de 4-0. Evaluó que a partir del video difundido, esta acción reúne los elementos de una violación grave.

El manejo de este caso fue inmediatamente asumido por el PSSI Komdis de Java Oriental. La audiencia disciplinaria está prevista para el martes 11 de enero de 2026 alrededor de las 11:00 WIB, y el orden del día principal será determinar la forma y el nivel de la infracción cometida por el jugador en cuestión.

Makin dijo que este incidente tenía el potencial de entrar en la categoría de infracciones disciplinarias graves según lo regulado en el artículo 48 del Código Disciplinario del PSSI. Este artículo contiene la amenaza del castigo más severo: la prohibición de jugar de por vida, aunque la decisión final sólo podrá tomarse después de que se haya completado toda la serie de pruebas y exámenes.

«Todo se decidirá en la reunión del comité de hoy, esperemos que los resultados salgan lo antes posible», dijo Makin cuando fue confirmado por el equipo de medios el martes 6 de enero de 2026.

Mientras tanto, el jugador de Perseta 1970 Tulungagung que fue víctima todavía está bajo tratamiento médico después del incidente. El comisionado del PSSI de Java Oriental dijo que aún no podía confirmar si el jugador sería remitido a un hospital en Surabaya o continuaría siendo tratado en Bangkalan, dependiendo de las condiciones y el lugar del partido.

Al mismo tiempo, Makin agradeció la rápida respuesta del comité organizador del partido, que inmediatamente prestó primeros auxilios en el campo. Destacó la importancia de los procedimientos de seguridad de los jugadores para que no vuelvan a ocurrir incidentes fatales en el campo de fútbol.