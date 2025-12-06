Al realizar la Umrah durante un desastre, el regente de Aceh del Sur regresa a casa mañana y es examinado inmediatamente por el Ministerio del Interior

Jacarta – Jefe del Centro de Información (Kapuspen) Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Benni Irwan confirmado Regente del sur de Aceh Escuela Secundaria Mirwan Regresará a casa el domingo 7 de diciembre para ser examinado por la inspección del Ministerio del Interior.

Lea también: Prabowo enfatiza la autosuficiencia, en alusión a que RI recibió aceite de palma



La inspección se llevó a cabo porque Mirwan realizó la Umrah a pesar de que el área estaba inundada.

«El Ministro del Interior llamó directamente, el interesado admitió que no tenía permiso del Gobernador ni del Ministro del Interior para hacerlo. Umrah y mañana me iré a casa», dijo Benni en el comunicado de prensa oficial recibido ENTRESábado.

Lea también: Gus Yahya explica los problemas de PBNU a Kiai Sepuh en Ponpes Tebuireng Jombang y trae una bolsa llena de documentos





Regente Mirwan de Aceh del Sur Foto : ANTARA/Arriesgado Hardian Saputra

Benni dijo que un equipo de la Inspección General (Inspección General) del Ministerio del Interior se había trasladado a Aceh para realizar un examen de Mirwan a su llegada a Indonesia.

Lea también: Del oro al zinc, ESDM: hay 23 permisos de minería en 3 zonas de desastre de Sumatra



Se realizará una inspección por parte del Inspector General del Ministerio del Interior para garantizar que se cumplan todos los procedimientos, autoridades y disposiciones legales.

El propio Ministerio del Interior lamenta la actitud de Mirwan de preferir la Umrah en lugar de ocuparse directamente de su zona inundada.

«Lamentamos mucho cuando supimos por los medios que el Regente de Aceh del Sur se encuentra actualmente en Tierra Santa llevando a cabo la peregrinación Umrah. Todos sabemos que la Regencia de Aceh del Sur es una de las áreas de la provincia de Aceh que se vio afectada. desastre «Inundaciones y deslizamientos de tierra», dijo Benni.

Según Benni, en una situación de desastre que aún deja daños y diversas limitaciones, la presencia de los jefes regionales es muy importante para garantizar que la atención de emergencia y la recuperación se desarrollen rápidamente.

«La presencia y la existencia de jefes regionales entre los ciudadanos es realmente necesaria», subrayó.

Benni espera que en el futuro los jefes regionales sean más prudentes a la hora de determinar las responsabilidades prioritarias, es decir, priorizar los intereses de la comunidad.

Para su información, Benni explicó que el gobernador de Aceh, Muzakir Manaf, rechazó previamente la solicitud de permiso de viaje al extranjero presentada por el regente Mirwan.

Este rechazo quedó constancia en Oficio Número 100.1.4.2/18413 de fecha 28 de noviembre de 2025.

La solicitud fue rechazada porque Aceh se encuentra actualmente en estado de respuesta de emergencia por desastres hidrometeorológicos, incluida la Regencia de Aceh del Sur, que ha declarado el estado de respuesta de emergencia para el manejo de desastres por inundaciones y deslizamientos de tierra según la decisión del Regente Mirwan. (Hormiga)