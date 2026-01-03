Jacarta – Portavoz del Ministerio de Defensa PorcelanaZhang Xiaogang confirmó: capacitación militar gran China alrededor Taiwán demostró las fuertes capacidades del Ejército Popular de Liberación (EPL) para oponerse al separatismo.

Zhang dijo que los ejercicios confirmaron la disposición de Beijing para enfrentar las actuales provocaciones e interferencias extranjeras y mostraron plenamente las capacidades del EPL.

El ejercicio denominado ‘Misión de Justicia 2025’, celebrado el martes (30/12) con tropas terrestres, cohetes, marítimas y aéreas a gran escala nacional, se desarrolló en varias direcciones de la isla.

«El EPL llevó a cabo maniobras integrales que pusieron a prueba el mando conjunto, la coordinación interdimensional y las capacidades de combate integradas», dijo Zhang, citado desde Antara, el sábado 3 de enero de 2026.



Bandera Taiwán-China. Foto : ANTARA/Reuters/Dado Ruvic.

Dijo que el Comando del Teatro Oriental del EPL completó con éxito el ejercicio, probando capacidades de operaciones conjuntas, además de demostrar fortaleza para contrarrestar el separatismo, promover la reunificación y disuadir la intervención externa en el actual escenario militar complejo y realista.

Zhang dijo que cualquier provocación relacionada con Taiwán será abordada con firmeza. Además, destacó que todos los esfuerzos por obstaculizar la reunificación de China están condenados al fracaso, en consonancia con la política de Beijing de salvaguardar soberanía y la integridad territorial nacional a largo plazo del actual gobierno central.

Según él, las operaciones antiseparatistas y antiintervención en Taiwán son completamente legítimas, necesarias y razonables. Además, pretende mantener la estabilidad regional, la seguridad nacional y los intereses fundamentales del Estado chino de conformidad con el derecho internacional y los principios de defensa nacional.

Taiwán ha sido gobernado separadamente de China continental desde 1949, después de una guerra civil, con su propio gobierno electo y su propio ejército, aunque Beijing considera la isla como su provincia históricamente indivisible.

Beijing se opone a los contactos extranjeros oficiales con Taipei y declara inviolable la soberanía de China sobre Taiwán, mientras que el gobierno taiwanés afirma su estatus autónomo sin declarar unilateralmente la independencia formal en medio de presiones regionales.