Al quitar las manos del volante, este conductor de Xpeng ahora corre el riesgo de ser incluido en la lista negra

Hong KongVIVA – Las autoridades de Hong Kong están investigando a un conductor de China continental que fue sorprendido usando el piloto automático o la función de crucero automático ilegalmente en su territorio.

Lea también: ¡Este auto clásico se vuelve viral porque no se puede copiar!



Este caso surgió después de que el conductor subiera un vídeo en las redes sociales en el que se mostraba quitando las manos del volante mientras conducía por una carretera de Hong Kong.

Reportado VIVA Automotrizmiércoles 31 de diciembre de 2025, Poste matutino del sur de China, El conductor participaba en el plan de viajes en dirección sur para vehículos de Guangdong, un programa que permite a los vehículos de la provincia de Guangdong ingresar directamente a Hong Kong a través del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao.

Lea también: Viral, niño interpreta la canción de Maher Zain en la celebración de Navidad



en ese vídeo viral En varias redes sociales se vio al hombre conduciendo un sedán eléctrico. xpeng P7 mientras se activa el sistema de Piloto Guiado por Navegación, una función de asistencia a la conducción semiautónoma.

El Departamento de Transporte de Hong Kong enfatizó que los sistemas automatizados de asistencia a la conducción no deben utilizarse si no han recibido la aprobación oficial.

Lea también: Lista de los juegos virales de TikTok más populares en 2025, ¡desde entretenimiento informal hasta aventuras de acción!



La razón es que las normas de tráfico y las condiciones de las carreteras en Hong Kong son diferentes a las de China continental, lo que puede provocar infracciones e incluso poner en peligro a otros usuarios de la vía.

Las autoridades locales dijeron que este caso estaba siendo investigado seriamente. El conductor ha recibido una advertencia y el riesgo no es trivial: su licencia para participar en el programa Southbound podría ser revocada si su respuesta no es satisfactoria. Hong Kong también notificó a las autoridades de Guangdong sobre la violación.

No sólo eso, el gobierno de Hong Kong también recordó a todos los participantes del programa que no activen el sistema de conducción automática sin permiso. Si está decidido a seguir utilizándolo, el conductor podría estar sujeto a una multa o incluso a prisión según las normas de tráfico aplicables.

El programa Southbound solo lleva unos días funcionando y tiene una cuota de 100 vehículos por día. Sin embargo, desde su apertura, han comenzado a surgir una serie de violaciones. Además del caso del piloto automático, también hubo incidentes de conductores que recibieron multas por estacionar descuidadamente.

Por otro lado, el gobierno de Hong Kong afirma seguir mejorando las instalaciones para los conductores de China continental, incluyendo el ajuste de los sistemas de aparcamiento, los pagos y la adición de instalaciones de carga para coches eléctricos. Aun así, enfatizaron una cosa: la tecnología avanzada aún debe estar sujeta a las reglas de tránsito.