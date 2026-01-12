Al querer hacer de Java Central una «jaula de elefantes», Kaesang se considera un sueño a plena luz del día.

Jacarta – Presidente Partido de Solidaridad de Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep objetivo java central (Java Central) se convertirá en una ‘jaula de elefantes’ en las elecciones de 2029.

Lea también: La respuesta casual de Hasto al deseo de Kaesang de hacer de Java Central una ‘jaula de elefantes’: aún falta mucho tiempo para las elecciones



Jamiluddin Ritonga, observador de comunicación política de la Universidad Esa Unggul, considera que este objetivo no es realista. Porque no hay ninguna figura en PSI que tenga valor de venta.

«Todo el mundo sabe que el objetivo de hacer de Java Central un corral de elefantes no es realista. Esto sucedió porque no hay ninguna figura en PSI que tenga puntos de venta. Incluyendo, por supuesto, Kaesang, el presidente general», dijo Jamaluddin en su declaración, el lunes 12 de enero de 2026.

Lea también: Megawati: La política debe ser una herramienta para el servicio, no sólo la búsqueda de una posición



Según Jamiluddin, Kaesang podría estar intentando confiar en su padre, Joko Widodo (Jokowi) para lograr este objetivo.

«Sin embargo, el valor de las ventas de Jokowi desde que dejó la presidencia hasta ahora sigue cayendo», dijo.

Lea también: Megawati condena la intervención de Estados Unidos en el arresto del presidente venezolano: es una forma de neocolonialismo



«De hecho, a juzgar por la tendencia, el valor de ventas de Jokowi alcanzará su punto más bajo en 2029. Por lo tanto, esperar que Jokowi pueda aumentar los votos del PSI en Java Central, y mucho menos convertirlo en un recinto para elefantes, probablemente sea sólo un sueño a plena luz del día», continuó Jamiluddin.

Además, mencionó a PSI y PDIP no igual. Comparar a Kaesang con Megawati también es como la tierra y el cielo.

Además, la capacidad de los cuadros tampoco es igual. Los cuadros del PDIP son más ideológicos que los cuadros del PSI, por lo que, según él, tienen más posibilidades de ser aceptados en Java Central.

«Además, el PDIP está mucho más arraigado en Java Central. Esto hace que sea difícil para otros partidos, especialmente el PSI, desplazar al PDIP de Java Central», concluyó.

Anteriormente se informó que el presidente general del PSI, Kaesang Pangarep, tenía como objetivo que Java Central (Jateng) se convirtiera en un recinto para elefantes en las elecciones de 2029. Así lo transmitió Kaesang en la Reunión de Coordinación Regional de la ISP en Java Central.

Kaesang dijo que el PSI logró ganar 12 escaños en Java Central en las elecciones de 2024. Los detalles son cinco escaños en el DPRD de la ciudad de Solo, cinco escaños en el DPRD de la ciudad de Semarang, dos escaños en el DPRD de Java Central. Aun así, Kaesang admitió que no estaba satisfecho.

También espera que en las elecciones de 2029 el PSI pueda pasar a los rangos legislativo y ejecutivo. Kaesang luego pidió a todos los cuadros de la ISP que trabajaran duro para lograr este objetivo.

«Podemos esperar hasta 2029, las próximas elecciones en Java Central son Kandang Gajah. Wes se siente como una jaula de sing liyane. El lugar del elefante ahora está aquí. PSI está aquí para la gente de Java Central», dijo Kaesang.