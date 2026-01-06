Al proponer elecciones regionales a través del DPRD, el DPR prefiere centrarse en el manejo del desastre de Sumatra

Jacarta – El vicepresidente de la RPD de RI, Sufmi Dasco Ahmad, destacó que su partido aún no ha decidido discutir las reglas electorales. jefe de distrito (Elecciones regionales) a través de DPRDdespués de que la mayoría de los partidos políticos (partidos políticos) hubieran apoyado la propuesta.

Lea también: Los demócratas apoyan las elecciones regionales elegidas a través del DPRD: la democracia debe mantenerse viva



Dijo que su partido quería centrarse primero en abordar las consecuencias de las inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra, en lugar de discutir las regulaciones sobre la elección de jefes regionales a través del DPRD.



Ilustración de la boleta electoral

Lea también: Cómo Pertamina Patra Niaga aceleró la recuperación de las actividades educativas en Aceh después del desastre



«Si se nos pide en este momento, centrémonos todos en manejarlo juntos. desastre «Anteriormente en Sumatra y tampoco lo esperamos, pero existe el potencial de que haya montañas y entonces tal vez los impactos también tengan que manejarse adecuadamente», dijo Dasco a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.

Dasco también dijo que su partido da prioridad a anticipar y mitigar desastres en varias áreas. «No lo esperamos, pero existe el potencial de que se formen montañas, cuyos impactos tal vez deban manejarse adecuadamente», afirmó.

Lea también: Idrus Marham: La elección indirecta es el camino ideológico de la democracia Pancasila



Por eso, dijo Dasco, respecto a las elecciones regionales a través del DPRD que se convirtieron en polémicas y luego hubo varias actitudes, su partido pidió más atención a la gestión de desastres.

Cuando se le preguntó sobre el tiempo previsto para la discusión, Dasco admitió que aún no podía responder. Porque, dijo, aún no se ha tomado una decisión al discutir si los jefes regionales serán elegidos a través del DPRD.

«Bueno, si se discutirá o no, no se ha decidido cuándo se discutirá, porque todavía estamos en receso. Así que todavía no puedo responder», concluyó.

Esta elección regional a través del DPRD fue propuesta por el Partido Golkar. Esta es una de las recomendaciones elaboradas en la Primera Reunión de Liderazgo Nacional 2025 (Rapimnas) del partido.

El presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, en un comunicado de prensa del domingo 21 de diciembre de 2025, dijo que la recomendación se presentó como una forma de implementar la soberanía popular, con énfasis en la participación pública en el proceso de implementación.

En cuanto a las elecciones, el Partido Golkar recomienda mejorar y perfeccionar el sistema proporcional abierto mejorando los aspectos técnicos de implementación, administración y gobernanza para realizar elecciones honestas y justas.