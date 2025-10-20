Al promover productos herbarios de clase mundial, Bintang Toedjoe recibe el reconocimiento de la OMS

Jacarta – PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) a través de su filial PT estrella toedjoerecibió la visita de la Cooperación Reguladora Internacional para Herbario Medicamentos (OMS–IRCH) en el marco de la ‘Decimosexta Reunión Anual de la Organización Mundial de la Salud’ en Yakarta.

En esta ocasión, la OMS agradeció a Bintang Toedjoe que había demostrado su compromiso con el desarrollo. droga herbario moderno.

La directora presidenta de Kalbe Farma, Irawati Setiady, dijo que la visita de la OMS también estuvo acompañada por la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos de la República de Indonesia (BPOM RI), es una prueba del compromiso de Bintang Toedjoe de aumentar las contribuciones al desarrollo de medicinas naturales en Indonesia.

A través del espíritu de «De la naturaleza a la ciencia», Bintang Toedjoe presenta innovaciones de productos, como Bejo Ginger Merah y Komix Herbal, una forma de sabiduría local que ahora es reconocida en todo el mundo.

«Esta visita es una parte importante de nuestro compromiso compartido de fortalecer la colaboración internacional en el desarrollo y la estandarización de medicamentos naturales basados ​​en la investigación científica», dijo Irawati en su declaración del lunes 20 de octubre de 2025.

Como parte del Grupo Kalbe, PT Bintang Toedjoe siempre está comprometido a implementar prácticas de producción que cumplan con los estándares nacionales e internacionales.

“Todas nuestras instalaciones cuentan con las certificaciones CPOBAB (Good Ways to Make Natural Medicines), ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001”, afirmó.

Irawati afirmó que su partido cree que la sinergia entre el gobierno, la industria, las instituciones de investigación, los académicos y las organizaciones internacionales como la OMS es la clave para construir un futuro de salud mejor.

Con el apoyo de la OMS y BPOM, esperamos continuar fortaleciendo el sistema de garantía de calidad, profundizar la investigación científica y ampliar nuestra contribución al desarrollo de productos herbarios seguros, eficaces y sostenibles.

Irawati también enfatizó que Kalbe y Bintang Toedjoe realmente aprecian la atención y el apoyo de la OMS y BPOM. En este caso, la implementación de Buenas Prácticas de Fabricación de Medicina Herbal (GMP) o CPOBAB o CPOTB (Buenas Prácticas de Fabricación de Medicina Tradicional) es la base principal de todo proceso productivo.

El jefe de la OMS-IRCH, el Dr. Kim Sungchol, explicó que su partido actúa como una plataforma global para fortalecer la colaboración y la convergencia regulatoria en el campo de la medicina herbaria.