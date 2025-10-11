Al principio no había ningún problema con que los jugadores llegaran tarde, ahora Kluivert incluso se queja

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Indonesia, Patricio Kluivert Evalúa que el retraso en la incorporación de varios nuevos jugadores antes del partido de clasificación para el Mundial 206 es un factor que no se puede ignorar.

El equipo de Garuda tuvo que reconocer la superioridad de Arabia Saudita con un ajustado marcador de 2-3 en el partido de la cuarta ronda de clasificación. Copa del Mundo 2026 Zona asiática que tendrá lugar en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el jueves 9 de octubre de 2025.

«No soy el tipo de entrenador que busca excusas, pero el hecho es que algunos jugadores llegaron ayer. Esta situación no es buena para un partido importante como este», dijo Kluivert.

El técnico holandés añadió que se cree que un mayor tiempo de preparación podría tener un impacto significativo en el rendimiento del equipo.

«Si pudiéramos entrenar juntos como equipo desde el inicio de la clasificación, tal vez podríamos obtener mejores resultados», continuó.

Esta afirmación contradice lo que dijo antes del partido contra Arabia Saudita. Anteriormente destacó que no estaba para nada preocupado por los jugadores. Selección Nacional de Indonesia que aún no se han unido.

«Sí, creo que se adaptarán sin problemas», dijo Patrick.

«Todo el mundo ya sabe cómo trabajamos porque hemos vivido una situación similar antes. Nuestros jugadores llegaron poco a poco», explicó.

Además, Patrick también cree que los jugadores que llegan tarde pueden entrar inmediatamente en su sistema. Porque también jugaron con las nuevas tácticas de Patrick durante el parón internacional del pasado mes de septiembre.

Entonces, no estaba preocupado en absoluto por una situación como esta. «Entrarán inmediatamente en el sistema (de juego). Así que no me preocupa cómo se unirán», concluyó.