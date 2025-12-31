Al podcaster de Hotman Paris Sentil le gusta discutir el tema de la infidelidad hasta el punto de llorar, Denny Sumargo es sarcástico

Sídney, VIVA – Hotman París Nuevamente se robó la atención a través de su declaración en las redes sociales. Esta vez, el famoso abogado lanzó un mordaz sarcasmo hacia los podcasters y creadores de contenido que suelen plantear el tema de la infidelidad en sus entrevistas.

Hotman transmitió esta sátira a través de su cuenta de TikTok @hotmanparisofficialf mientras esperaba que su esposa e hija fueran de compras al área de Martin Place, Sydney, Australia. Mientras estaba sentado relajado en la acera, Hotman admitió que estaba abriendo las redes sociales y encontró contenido de entrevistas sobre casos de infidelidad. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Sin mencionar nombres, Hotman evaluó que los propietarios de cuentas que diligentemente expusieron la desgracia doméstica de otras personas no estaban completamente limpios.

«¿Sabías que los propietarios de las cuentas también son buenos haciendo trampa», dice Hotman en el vídeo, citado el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Hotman incluso mencionó el estilo de entrevista que suele mostrar fuentes llenas de emoción, incluido el llanto al contar sus amargas experiencias.

«Hizo entrevistas con fuentes sobre sus asuntos, algunas de ellas lloraban», continuó Hotman.

«¿Pero lo sabías? El propietario de la cuenta que realizó la entrevista es en realidad un campeón de trampas», continuó.

El videoclip fue luego compartido nuevamente por Denny Sumargo A través de la historia de Instagram. Curiosamente, Denny respondió a la carga en tono de broma, como si sintiera que el sarcasmo de Hotman estaba dirigido a él.

«Vamos, ¿a quién te refieres, hermano?», preguntó el internauta, que luego fue compartido por Denny.

«Mi abuelo», respondió Denny Sumargo, acompañado de un emoji risueño.

Aun así, Hotman Paris no mencionó claramente quién era el podcaster al que se refería. Sin embargo, los nombres Denny Sumargo y Richard Lee inmediatamente fueron ampliamente discutidos por los internautas porque ambos recientemente presentaron a menudo fuentes que estaban atrapadas en el tema de la infidelidad.

Denny Sumargo invitó previamente a Wardatina Mawa, la esposa de Insanul Fahmi, quien se volvió a casar con Inara Rusli sin permiso. Mientras tanto, Richard Lee dio espacio para aclaraciones a Insanul Fahmi y también invitó a Yuka, la figura acusada de tener una aventura con Julia Prastini alias Jule.

Hotman reiteró su sarcasmo con frases cada vez más tajantes.

«Entonces, los propietarios de cuentas, cualquiera que sea el nombre de la cuenta, que están tan entusiasmados con dar entrevistas para exponer la desgracia de la gente, vamos, intenten comprar vidrio que sea un poco más grueso», dijo Hotman.