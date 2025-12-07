Al partir hacia Aceh, Prabowo supervisa directamente el proceso de evacuación y la distribución logística.

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto, regreso a la Provincia Aceh revisar manejo desastre inundaciones que afectaron a varias zonas.

Lea también: Al realizar la Umrah durante un desastre, el regente de Aceh del Sur regresa a casa mañana y es examinado inmediatamente por el Ministerio del Interior



Citado por un comunicado de la oficina de prensa de la Secretaría Presidencial, el domingo 7 de diciembre de 2025, Prabowo despegó de la Base de la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, y partió hacia el Aeropuerto Internacional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, alrededor de las 07.55 WIB.

Esta visita es la segunda en los últimos días. A su llegada a Aceh, el presidente inspeccionará los puntos más afectados, escuchará los últimos informes de los gobiernos regionales y garantizará la aceleración de las medidas de emergencia sobre el terreno.

Lea también: Del oro al zinc, ESDM: hay 23 permisos de minería en 3 zonas de desastre de Sumatra



El gobierno destaca que gestionar las inundaciones en Aceh es una prioridad nacional con pleno despliegue de recursos.

El presidente también supervisa directamente la distribución y el proceso de ayuda. evacuacióny la reapertura de rutas de transporte que son vitales para los movimientos logísticos. Los esfuerzos por acelerar la recuperación son la principal preocupación del gobierno durante esta visita.

Lea también: Erick Thohir inaugura la ISS 2025 y alienta a Indonesia a convertirse en una nueva potencia en la industria del deporte





El presidente Prabowo visita a las víctimas del desastre en Sumatra Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

En su declaración del viernes 5 de diciembre de 2025, Prabowo enfatizó que los diversos desastres ocurridos fueron pruebas que debían afrontarse juntos como nación.

«Hemos demostrado que el pueblo ve que la reacción del gobierno es rápida, que la reacción del gobierno es superar el problema. Hemos demostrado que ahora el pueblo ve que hay un desastre en parte de nuestra patria. Pero las herramientas del Estado llegarán pronto», dijo el Presidente.

Se espera que la presencia de Prabowo en el lugar fortalezca la coordinación entre agencias y garantice que cada paso del manejo sea efectivo y mensurable. El gobierno está fomentando la recuperación acelerada de infraestructura importante y garantizando la seguridad de los residentes en las zonas afectadas.

Acompañaron al presidente en el vuelo a Aceh el ministro de Estado, Prasetyo Hadi, el ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono, el secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, y el jefe de la Agencia de Comunicaciones del Gobierno, Angga Raka Prabowo.