Al optimizar el rendimiento, TINS ​​aumentará las reservas de estaño y mejorará la gobernanza minera

Miércoles 15 de octubre de 2025 – 20:13 WIB
Jacarta – PT Timá Tbk (TINS) reveló los resultados actuación Reciente, la perspectiva de un esfuerzo por dar pasos estrategia que se está implementando frente a la dinámica industrial.
Esta apertura se transmitió a través de una Exposición Pública Incidental que se llevó a cabo en línea el miércoles 15 de octubre de 2025. Esta exposición pública se llevó a cabo para fortalecer la transparencia para el público y las partes interesadas. existencias.
Esta exposición pública incidental es parte del compromiso de TINS de cumplir con las disposiciones de la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) manteniendo la confianza. inversor mediante la entrega de información veraz, relevante y oportuna.
La Directora de Finanzas y Gestión de Riesgos de PT TIMAH Tbk, Fina Eliani, acompañada por el Secretario Corporativo Jefe de División de PT TIMAH Tbk, Rendi Kurniawan, explicó directamente los resultados del desempeño operativo y financiero, el compromiso con los ESG de la Compañía, el movimiento de las acciones de TINS y una visión general de la necesidad global de productos básicos de estaño.
También se explican una serie de estrategias que se están implementando actualmente para fortalecer los fundamentos comerciales y el desempeño de la empresa.
«La estrategia para aumentar las operaciones y la producción que implementará la compañía incluye aumentar los recursos y reservas de estaño orgánico e inorgánico, optimizar la extracción y el procesamiento primario de estaño y mejorar la gobernanza de las asociaciones mineras», dijo Fina en su comunicado del miércoles 15 de octubre de 2025.
«Optimizar la producción acelerando la apertura de nuevas ubicaciones, desarrollando monasite-REE, aumentando los ingresos consolidados (aumentando el rendimiento de las filiales) y aumentando los volúmenes de producción y ventas de soldadura de estaño, productos químicos de estaño, níquel, carbón y arena de cuarzo», continuó.
Además, Fina también expresó su agradecimiento a los inversores, inversores potenciales, analistas y medios de comunicación que siguen siguiendo el desempeño de la empresa.
Fina es optimista de que, fortaleciendo los fundamentos de la empresa y con el pleno apoyo del Gobierno, PT TIMAH Tbk pueda alcanzar los objetivos de desempeño que se han determinado este año.
«La administración expresa su agradecimiento a los accionistas, inversionistas, inversionistas potenciales y analistas por su confianza, la compañía continuará manteniendo la confianza brindada y continuará esforzándose por brindar rendimientos y contribuciones óptimos para los accionistas, la sociedad, la Nación y el Estado. Somos optimistas de que con el fortalecimiento fundamental y el pleno apoyo del Gobierno podremos alcanzar los objetivos predeterminados», enfatizó.
