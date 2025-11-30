Al obtener un nuevo certificado SNI, Daikin está listo para impulsar el crecimiento industrial basado en la calidad

Jacarta – PT Daikin Industries Indonesia (DIID) está lista para crear sinergias con el gobierno para fomentar el crecimiento industria sostenible y basado en la calidad en Indonesia, después del embolsado oficial certificado Estándar Nacional de Indonesia (SNI) nuevo.

El director presidente de PT Daikin Industries Indonesia, Boonthavee Khamhaeng, explicó que el nuevo SNI recibido por Daikin y emitido de acuerdo con el Reglamento Número 7 del Ministro de Industria de 2025, es una actualización del certificado SNI que tiene desde 2024.

Dijo que su existencia estaba de acuerdo con el espíritu del gobierno de brindar garantías. calidad y seguridad de uso, con estándares actualizados que se adapten a los avances en ciencia y tecnología.

«Esta es una manifestación concreta de la sinergia de DAIKIN con el gobierno para aumentar la competitividad de la industria nacional, que se construye prestando atención a la calidad sostenible», dijo Boonthavee en su declaración del domingo 30 de noviembre de 2025.

Daikin comercializa nuevos productos a finales de año

Según él, el nuevo certificado SNI recibido por Daikin cubre todos los modelos y distintas capacidades de refrigeración. C.A. Nusantara Prestige, como la primera serie de aires acondicionados residenciales DAIKIN fabricados en Indonesia.

Además, dijo que el éxito en la obtención de este nuevo SNI no puede separarse de los esfuerzos de la compañía por mantener la calidad en todos los aspectos de la producción de aire acondicionado más reciente de Daikin.

«Esto se logra mediante la aplicación de los estándares Daikin a todas sus instalaciones de producción en el mundo, prestando atención y cumplimiento a diversos aspectos de acuerdo con las regulaciones nacionales», afirmó.

El director de PT Daikin Industries Indonesia, Budi Mulia, añadió que el gran compromiso con la calidad combinado con las características creadas está en consonancia con los desafíos que plantea el uso del aire acondicionado en Indonesia.

Destacó que este aspecto es también lo que ha hecho que AC Nusantara Prestige reciba respuestas positivas del público, desde su lanzamiento en junio de 2025.

«Esperamos que con este nuevo SNI, el DAIKIN Nusantara Prestige AC fabricado en Indonesia se convierta cada vez más en la principal opción. No sólo para los consumidores, sino también para el sector gubernamental», dijo.