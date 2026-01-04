Al no volver a ganar, el Manchester United fue derrotado por el Leeds por 1-1

VIVA – Harapán manchester unido para volver a ganar primera división 2025/2026 ha sido nuevamente aplazada. Visita el estadio Elland Road, sede Leeds UnitedLos Red Devils tuvieron que conformarse con compartir los puntos después de que el partido terminó en empate 1-1, el domingo por la noche WIB.

Estos resultados amplían una tendencia no concluyente. EN que nuevamente no logró sumar los tres puntos en dos partidos consecutivos.

Anteriormente, MU solo pudo empatar con una puntuación similar cuando recibió al Wolverhampton Wanderers en Old Trafford. Esta serie de resultados ha aumentado la presión sobre la regularidad del juego del equipo de Erik ten Hag, a pesar de que su posición en la clasificación todavía se mantiene en la cima.

De hecho, el Manchester United pareció agresivo desde los primeros minutos. El equipo visitante incluso silenció a la multitud de Elland Road cuando Matheus Cunha encontró el fondo de la portería del Leeds después de solo ocho minutos de partido. Sin embargo, el árbitro anuló el gol porque Cunha estaba primero en posición de fuera de juego.

El Leeds United no se quedó callado. En el minuto 35, los locales casi abrieron el marcador gracias a un cabezazo de Dominic Calvert-Lewin. Desafortunadamente, su cabezazo sólo dio en el poste de la portería de MU, que estaba custodiado por Senne Lammens. Esta amenaza fue una señal de que Leeds estaba listo para molestar a la defensa de los Red Devils.

Hacia el descanso, MU tuvo una oportunidad de oro mediante un cabezazo de Leny Yoro que aprovechó una situación de tiro de esquina. Sin embargo, los reflejos del portero del Leeds, Lucas Perri, lograron frustrar esta oportunidad y el marcador se mantuvo hasta el descanso.

Ya entrado el segundo tiempo la intensidad del partido aumentó. Leeds finalmente pudo romper el punto muerto en el minuto 62 gracias al gol de Brenden Aaronson. El centrocampista estadounidense logró maximizar las brechas en la defensa de MU y puso a los locales por delante 1-0.

La ventaja del Leeds no duró mucho. Sólo tres minutos después, el Manchester United respondió rápidamente. Matheus Cunha resarció su fracaso en la primera parte marcando el empate tras recibir un pase de Joshua Zirkzee. El marcador volvió al empate 1-1 y el partido se volvió más abierto.

En el resto del partido, ambos equipos se presionaron y crearon numerosas oportunidades. Sin embargo, la cerrada defensa y la falta de remate final hicieron que no se marcaran más goles hasta que sonó el pitido final.