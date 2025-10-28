Al no seguir las reglas del contrato, Manisa BBSK dejó ir a Megawati

VIVA – Estrella de la selección nacional femenina de voleibol de Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, separándose oficialmente del club turco, Manisa BBSK.

La rescisión del contrato fue anunciada directamente por Manisa a través de una publicación en las redes sociales el martes 28 de octubre de 2025.

En su comunicado, el club explicó que la decisión se tomó después de que Megawati no regresara a Türkiye según el calendario estipulado en el contrato.

“Nuestros jugadores del club de Voleibol Equipo A, Megawati Hangestri PertiwiRegresó a su país de origen, Indonesia, como parte del torneo Livoli Premier Division 2025/2026, de acuerdo con su contrato», escribió Manisa BBSK.

«Aunque se vio obligado a reincorporarse a nuestro equipo tres días después de finalizar el torneo, según lo establecido en su contrato, el jugador no cumplió con sus obligaciones.

«En una conversación conjunta, el jugador afirmó que no quería volver a Türkiye debido a la apretada agenda de la selección nacional durante la temporada de competición y pidió la rescisión de su contrato», continuó Manisa en el comunicado oficial.

La Livoli Premier Division 2025 finaliza el 19 de octubre. Sin embargo, Megawati no regresó a Türkiye el 22 de octubre como se acordó. Esto hizo que Manisa considerara que había habido una violación del acuerdo contractual.

«Este proceso fue evaluado en el mejor interés de nuestro club; se decidió que la transferencia no sería beneficiosa en esta situación, y el contrato se rescindió mutuamente el 23 de octubre de 2025, sin compensación alguna», continuó Manisa.

Después de aparecer en Livoli, Megawati fue llamada inmediatamente para fortalecer el equipo nacional de voleibol femenino de Indonesia que se estaba preparando para ir a los Juegos Olímpicos Nacionales. Juegos del mar 2025 en Bangkok, Tailandia. Los jugadores de la selección nacional se reunirán el jueves (23/10) en Sentul.

Aunque el contrato finalizó anticipadamente, el club promotor de la Liga Turca de Voleibol aún mostró una actitud profesional y expresó su agradecimiento al público indonesio.

«Agradecemos sinceramente a los aficionados al voleibol indonesio y a nuestros socios por su interés, comprensión y apoyo durante todo este proceso», escribió Manisa, cerrando su declaración.

La decisión de rescindir este contrato se convirtió inmediatamente en el centro de atención, porque Megawati era considerada uno de los activos valiosos del voleibol indonesio y anteriormente se preveía que fortalecería su carrera en Europa.

Sin embargo, la decisión de no regresar a Türkiye se consideró un indicio de incumplimiento de contrato que dio lugar a la terminación de la cooperación sin compensación.