Al no saber cómo volver a casa, los ancianos seniles finalmente son devueltos por la policía a sus casas.

Jacarta – Gama Pamapta y Bhabinkamtibmas La policía regional de Kali Baru y la policía del puerto de Tanjung Priok lograron reunir a una anciana en buenas condiciones senil nombró a Eri Sulastri a su familia el domingo 19 de octubre de 2025.

Lea también: Serie de hechos sobre la muerte de Timothy Anugerah Saputra, estudiante de la Unud que cayó al 4to piso



Este incidente comenzó cuando un oficial de seguridad llamado Dimas llevó a la Sra. Eri a la sala SPKT de la policía regional de Kali Biru alrededor de las 20:00 WIB. Cuando lo encontraron, dijo Dimas, el anciano parecía confundido y sólo podía decir que vivía en el área de Malacca, Cilincing, en el norte de Yakarta, sin saber su dirección completa.

En respuesta a esta situación, el personal de la policía del sector compuesto por Pamapta Aiptu Sutaryo, Panit Binmas Aiptu Rochman y el brigadier Bhabinkamtibmas Tegar Kurniawan, inmediatamente llevó a cabo la recopilación inicial de datos y buscó información sobre la identidad y la familia de la Sra. Eri.

Lea también: ¡El jefe de la Policía Nacional anuncia un avance loco! Colaborando con 400 Mil Conductores de Ojol para Convertirnos…



Armados con comunicación interregional, se coordinaron con los Bhabinkamtibmas del Departamento de Policía de Cilincing para rastrear el paradero de su familia. Estos esfuerzos tuvieron éxito, los oficiales lograron contactar a Rina Amelinda, la hija de la señora Eri, quien confirmó que su madre efectivamente estaba desaparecida desde la tarde.

También dio la dirección completa de su residencia en Jalan Malaka 1, Cilincing, norte de Yakarta, que es una casa alquilada.

Lea también: Conductor viral de Pajero en Bandung que decía ‘Tot Tot Wuk Wuk’ es arrestado y llevaba placas de servicio falsas



Sin demora, personal de la Policía de Kali Barú llevó inmediatamente a la señora Eri a esa dirección. Al llegar al lugar, un ambiente emotivo envolvió el encuentro entre la señora Eri y su familia.

Antes de abandonar el lugar, el primer inspector Rochman hizo un llamado a la familia para que acompañaran más intensamente a la señora Eri, considerando su avanzado estado de salud y demencia, para que un incidente similar volviera a ocurrir.

Rina Amelinda transmite su profundo agradecimiento y agradecimiento a toda la Policía del Área de Kali Barú por su ayuda y preocupación.

También reza para que policia nacional tener siempre éxito y recibir la protección de Dios Todopoderoso en el desempeño de sus deberes de proteger, proteger y servir a la comunidad.

Por otra parte, el jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, dijo que este éxito fue una manifestación concreta del excelente servicio de la policía a la comunidad, especialmente a los grupos vulnerables como los ancianos.

«Esta actividad es parte del excelente servicio de la Policía Nacional a la comunidad, especialmente a los grupos vulnerables como las mujeres y los ancianos», dijo el jefe de policía AKBP Martuasah en su declaración oficial en Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.