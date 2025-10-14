Al no poder llegar al Mundial, la selección de Indonesia de repente recibió buenas noticias de la FIFA

VIVA – Aunque no logró llegar a la ronda final Copa del Mundo 2026, Equipo Nacional Indonesia aparentemente recibió buenas noticias de fifa. Esta noticia llegó poco después de que la escuadra de Garuda sufriera dos derrotas consecutivas en la cuarta ronda de las Eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática.

Las tropas de Patrick Kluivert perdieron previamente 2-3 ante Arabia Saudita y perdieron por poco 0-1 ante Irak. Estos dos resultados hicieron que Indonesia perdiera un total de 13,21 puntos FIFA, según cálculos del sitio Football-Ranking.

La derrota ante Arabia Saudita perdió 6,68 puntos, mientras que la derrota ante Irak hizo que Garuda volviera a perder 6,53 puntos. Como resultado, Indonesia, que originalmente ocupaba el puesto 119 en el mundo, cayó al puesto 123 el 13 de octubre de 2025.

Sin embargo, esa situación cambió en poco tiempo. Según la actualización del ranking de fútbol del martes 14 de octubre de 2025, Indonesia subió una franja hasta la posición 122 en el mundo con 1144,73 puntos.

Este aumento no se debió a los resultados en el campo, sino al efecto dominó de la derrota de Azerbaiyán. El país europeo perdió 1-2 ante Ucrania en las Eliminatorias Mundialistas de la zona europea, lo que le hizo perder 4,37 puntos y descender al puesto 123 del mundo con 1.142,25 puntos.

De esta manera, Indonesia ha vuelto a superar a Azerbaiyán en el último ranking de la FIFA. Aunque sólo subió un puesto, esta noticia sigue siendo un soplo de aire fresco en medio de los malos resultados del equipo de Garuda en el parón internacional de octubre.

Aún así, la caída en la clasificación de este mes debería ser un material de evaluación para el entrenador Patrick Kluivert y su equipo, especialmente de cara a los partidos restantes de la Clasificación para la Copa Asiática 2027.